Tajnosti kolem nových iPhonů začínají Apple čím dál více dohánět

Tajnosti kolem nových iPhonů se přestávají Applu čím dál tím víc vyplácet. Vyplývá to alespoň z nových informací agentury Bloomberg, které reflektují současný stav dodavatelského řetězce Applu právě v období tlaku na výrobu nových iPhonů 14. Kalifornský gigant letos usiluje konkrétně o to, aby jejich výroba probíhala nejen v Číně, ale ideálně od prvopočátku taktéž v Indii, čímž by se zamezilo potenciálnímu riziku výpadku výroby například kvůli uzavírání fabrik kvůli nemocem a tak podobně. Právě tajnůstkářství však tyto plány komplikuje.

Bloombergu se podařilo zjistit konkrétně to, že synchronizace výroby mezi Čínou a Indií je pro Apple extrémně složitá, jelikož je třeba nastavit víceméně odznova spousty procesů od přepravy komponent až po vyskladnění hotových produktů a jejich dopravu na centrální sklady. Tím největším problémem je však pro Apple udržení vysoké míry utajení při výrobě produktů, což se má podle Bloombergu jevit jako největší problém. Zatímco v Číně již má tyto mechanismy nastaveny velmi dobře a to i díky povaze tamních obyvatel, v Indii nic takového vytvořeno zatím nemá a protože bude systém třeba nastavit “na míru” dané zemi, je de facto vyloučeno, aby s něčím takovým přišel v horizontu dní či týdnů. Velkým problémem je rovněž to, že celé utajení není jen o “jeho” lidech, ale třeba i o indických celnících, kteří mají velmi často otevírat při celních kontrolách balíky a důkladně je kontrolovat, což by pro dosud nepředstavené produkty znamenalo další obrovský problém z hlediska utajení až do jejich oficiálního odhalení. Zkrátka a dobře, snaha Applu tutlat vše v maximální možné míře se začíná pomalu ale jistě nevyplácet.