Do Apple Maps dorazí příští rok reklamy

To, co způsobilo před pár dny pořádný poprask, se zřejmě stane již příští rok realitou – tedy alespoň částečně. Řeč je konkrétně o hlubší integraci reklam do služeb a aplikací Applu, jako je tomu třeba i u Androidu. Tu sice Apple oficiálně neoznámil, celá řada zdrojů v čele s velmi dobře informovaným reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu má však v tomto směru jasno. A to navíc nyní ještě víc, než tomu bylo před pár dny.

Konkrétně Gurmanovi se podařilo od jeho zdrojů sahajících dle všeho přímo do Applu zjistit to, že má kalifornský gigant nyní v plánu nasadit v průběhu příštího roku reklamy do vyhledávání v Apple Maps. To bude fungovat zkrátka tak, že si inzerenti zaplatí propagaci a Apple bude jejich podniky upřednostňovat ve vyhledávání nad organickým hledáním, takže si k nim zákazníci najdou snadněji cestu. Jedná se tedy o stejný systém, který využívá třeba Google u svých Map a který je uživateli dlouhodobě přijat vcelku kladně.

Otázkou nicméně je, jak se budou na nasazení dalších reklam dívat jablíčkáři, jelikož už nyní se na diskuzních fórech a sociálních sítích ozývají hlasy, že po Apple produktech sáhli právě proto, že se jim reklamy doposud vyhýbaly a tím, že na ně ve větším množství nasadí (hovoří se až o ztrojnásobení jejich frekvence oproti standardnímu stavu nyní) rázem přijdou Apple produkty o svůj hlavní benefit. Zda jsou tyto obavy oprávněné či nikoliv nicméně ukáže ve výsledku až čas a reálné zkušenosti uživatelů.