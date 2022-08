Překvapení roku? Asijští prodejci se prý připravují na prodeje iPhonů 14 mini

Od iPhonů mini měli jablíčkáři v předešlých letech obrovská očekávání, jelikož je označovali za přesně ty telefony, po kterých prahnou již řadu let. Záhy se však ukázalo, že volání po kompaktních modelech bylo evidentně o poznání hlasitější než reálný zájem o ně. iPhony mini se totiž v posledních letech prodávaly suverénně nejhůře z daných modelových řad, což mělo Apple přimět k ukončení jejich života a to již letos. Místo modelu 14 mini tak má podle naprosté většiny věrohodných zdrojů letos dorazit iPhone 14 Max – tedy levnější verze většího modelu. Jako blesk z čistého nebe se nicméně nyní objevila zpráva, že by mini nakonec přeci jen zemřít nemusel.

Fotogalerie iPhone 13 mini recenze LsA 2 iPhone 13 mini recenze LsA 1 iPhone 13 mini recenze LsA 3 iPhone 13 mini recenze LsA 4 iPhone 13 mini recenze LsA 5 iPhone 13 mini recenze LsA 6 iPhone 13 mini recenze LsA 7 iPhone 13 mini recenze LsA 8 iPhone 13 mini recenze LsA 9 iPhone 13 mini recenze LsA 10 Vstoupit do galerie

Zdroje v minulosti vcelku solidně informovaného portálu 91Mobiles tvrdí, že se asijští výrobci začali připravovat na prodeje chystaných Apple novinek, mezi kterými mají být právě i iPhony 14 mini či 10,2” iPady 10. generace. Zatímco však v minulosti byly zprávy od tohoto zdroje většinou přesné, tentokrát se zdají být extrémně nepravděpodobné a to právě kvůli informacím, které slýcháme o iPhonech 14 mini a jejich ukončení prakticky od loňského roku a představení iPhonů 13 mini coby posledních 5,4” modelů. Na nízké věrohodnosti navíc dodává zprávě i fakt, že iPad 10. generace by měl nabídnout podle dostupných informací větší než 10,2” úhlopříčku – údajně minimálně 10,5”. Na druhou stranu jsme však byli v minulosti již několikrát svědky toho, že i zdánlivě šílené zprávy se nakonec vyplnily. Ostatně, vzpomenout můžeme třeba na začátek letoška a příchod Macu Studio, o kterém začala média taktéž informovat jen velmi krátce před jeho představením a to navíc v poměrně malé míře a nakonec přeci jen dorazil. Zprávy o příchodu iPhonu 14 mini je tedy třeba sice brát s patřičnou rezervou, na druhou stranu je však dobré vědět, že se o něčem takovém šušká a že toto překvapení teoreticky nastat může.