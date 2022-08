Bezpečnostní expert: VPN na iPhonech nefunguje správně a Apple to ví

Používáte na iPhonech VPN připojení? Pak vás následující řádky možná naštvou a zklamou. Uznávaný bezpečnostní expert Michael Horowitz totiž tvrdí, že VPN na iPhonech nefunguje tak, jak by mělo a co víc – že o této věci Apple moc dobře ví, ale nemá snahu ani chuť s ní něco dělat. Problémy s funkčností VPN jsou proto již několikaletou záležitostí.

Horowitz na svém blogu píše konkrétně to, že zprvu fungují VPN aplikace přesně tak, jak byste čekali – tedy vytvoří soukromý “tunel”, kterým proudí veškeré internetová aktivita a uživatelé tedy nejsou vidět. Postupem času však začne být prý tento tunel částečně propustný, čímž se ztrácí anonymita uživatele. Trhliny jako takové jsou sice relativně malé a nezpůsobí například to, že by bylo přerušeno procházení určitého webu dostupného jen z určité lokality, k čemuž jsou VPN hojně využívány, nicméně tím, že určitá data z internetové aktivity uživatele odchází je ohroženo jeho soukromí – respektive není takové, jaké on si myslí.

Jelikož vychází z tvrzení Horowitze jen z jeho pokusů, je velmi těžké říci, zda se zakládá na pravdě či nikoliv. Pokud tomu tak však skutečně je a VPN nefunguje na iPhonech tak, jak obecně uživatelé očekávají, mohl by to být pro Apple do budoucna velký problém. Ten se nicméně k celé záležitosti zatím nevyjádřil a je otázkou, zda vůbec vyjádří. Přeci jen, pokud tomu tak je, vyjádření by de facto rozkrylo dlouho utajované karty.