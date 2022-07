Jak si chránit soukromí na internetu

Komerční sdělení: Soukromí si cení každý z nás – rozhodně nechceme, aby o nás naši známí, sousedé či třeba náhodní lidé na ulici věděli soukromé informace. Bohužel ostražitost, s jakou si chráníme své soukromí ve skutečném světě, poněkud opadává v online prostředí. Přitom právě tam na nás číhá největší nebezpečí v podobě ztráty, krádeže a zneužití dat. Pojďme se proto podívat na způsoby, jakými se ochránit před nenechavými očima hackerů i společností prodávajících data třetím stranám.

Co je kybernetická bezpečnost

Pokud nějaké téma skutečně rezonuje dnešní společností, pak rozhodně kybernetická bezpečnost. A to natolik, že se s ní seznamují už děti na základní škole. Bohužel by lekci o bezpečnosti na internetu potřebovala i drtivá většina dospělých – ruku na srdce, co jste podnikli k ochraně svých dat na internetu?

Začneme zodpovězením otázky, co je vlastně kybernetická bezpečnost. Jedná se o proces, v rámci kterého chráníme své data a digitální informace. Bohužel se jedná o poměrně komplexní proces, který rozhodně nevyřešíte aktivací předinstalovaného antiviru. Kromě nejrůznějších programů je nutné také bezpečné chování na internetu, kterým minimalizujeme rizika.

Jaké hrozby na internetu na nás číhají

Pokud jste až dosud žili v blaženém vědomí, že jedinou hrozbou na internetu jsou viry, kterým se ubráníte zapnutím antiviru či neotevíráním podezřelých příloh e-mailu, musíme vás vyvést z omylu. Na internetu číhá nebezpeční mnohem více. Typickým příkladem malwaru, tedy škodlivého softwaru, jehož cílem je zničení či poškození dat, případně celého systému počítače, jsou trojští koně, červi či právě viry.

Další hrozbou je ransomware, který doslova požaduje výpalné za to, že nám umožní přístup k našim vlastním datům. Na naše peněženky utočí také tzv. phishing, který se za účelem získání citlivých dat (nejčastěji bankovních či přihlašovacích údajů) vydává za bezpečnou stránku, kterou běžně používáme, ať už v rámci sociálních sítí, či právě bankovnictví.

Jakými nástroji se bránit

Naštěstí nejsme proti hrozbám na internetu naprosto bezbranní. Jaké kroky je vhodné podniknout k ochraně soukromí na internetu?

Správce hesel

Pokud patříte mezi zodpovědné uživatele, nejspíš se snažíte používat unikátní a dostatečně dlouhá hesla. To je rozhodně dobře – bohužel často nastává situace, kdy si jednotlivá hesla jednoduše nepamatujeme a musíme si je zapsat. Tím se však znovu vystavujeme nebezpečí jejich zneužití. Řešením je tzv. správce hesel, který bezpečně uchová všechny hesla i přihlašovací údaje, případně čísla karet. Vy si tak vystačíte pouze s jediným heslem k tomuto správci.

Antivirové programy

Klíčovým bodem v internetové bezpečnosti jsou také antivirové programy. Přestože většina počítačů v sobě má výchozí, předinstalovaný antivirus, vyplatí se vsadit na kvalitní placené programy. Ty jsou na rozdíl od bezplatných či výchozích antivirů častěji aktualizované proti novým hrozbám.

VPN

Připojujete se často k veřejným sítím wi-fi? Pak je dobrým tahem pořízení tzv. virtuální privátní sítě neboli VPN. Ta jednoduše skryje vaši identitu na webu, a ochrání tak vaše data. Přestože je k dispozici celá řada bezplatných VPN, podobně jako v případě antivirů se vyplatí vsadit spíše na placené VPN služby. Jen ty vám poskytnou naprostou jistotu, že jsou vaše data v bezpeční a nejsou přeprodávána třetím stranám.

Adblockery

Jedním z projevů prodeje vašich dat mohou být především personalizované reklamy. Před nejrůznějšími reklamními bannery a vyskakovacími okny vás ochrání tzv. adblockery, tedy programy či rozšíření v prohlížeči, které reklamu zablokují dříve než se stačí objevit na vaší obrazovce.