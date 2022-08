iPhone 14 (Pro) datum představení potvrzeno dalším zdrojem. Kdy novinky dorazí?

iPhone 14 (Pro) datum představení už není víceméně tajemstvím – tedy minimálně to předběžné. Poté, co jsme před pár dny slyšeli o 6. či 7. září – tedy o prvním plnohodnotném zářijovém týdnu – máme tento termín potvrzen dalším zdrojem. Tím je navíc velmi dobře informovaný Bloomberg, díky čemuž jej tak lze považovat víceméně za hotovou věc. Kdy by tedy měla Keynote pro představení iPhonů 14 (Pro), Apple Watch 8 a dalších novinek proběhnout?

Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že má Apple v současnosti Keynote naplánovanou na středu 7. září s tím, že startu prodejů je naplánován na pátek 16. září. Termíny se sice mohou ještě změnit, jelikož jednak ještě nebylo oficiálně oznámeno zhola nic a jednak bude Keynote opět předtočená a lze jí tedy s trochou nadsázky pustit kdykoliv, na druhou stranu je však třeba říci, že má Apple údajně letos v plánu překonat u iPhonů prodejní rekord, pro což potřebuje logicky spustit prodeje nových modelů co možná nejdříve. 7. září lze tedy brát jako velmi pravděpodobný termín. Tak co, těšíte se?