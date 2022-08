Věc, kterou nenávidím na iPhone a kvůli které jsem přišel o dron

iPhone je asi jedna z mála věcí, kterou mám posledních cca 10 let den co den v ruce a i když se mi nějaké věci nemusí líbit, kdyby mě vyloženě štvaly, asi bych jej již dávno vyměnil za jiný telefon. Je zde však jedna vlastnost, kterou se Applu nepodařilo ani po patnácti letech od uvedení prvního modelu na trh vyřešit. Pokud používáte CarPlay a bezdrátové nabíjení, pak vám o ni nemusím dlouho vyprávět, protože ji určitě znáte. Stejně tak ji budete znát, pokud netrávíte celé léto zavření doma s puštěnou klimatizací.

Během léta se totiž den co den setkávám s tím, že se jas telefonu najednou sníží a to postupně až na takové minimum, že na displeji není nic vidět. Stačí zapnout navigaci nebo jen nějaké méně náročné aplikace, které si ani neuvědomujete, že mají vliv, třeba Spotify – přehřátí je takřka okamžité. Telefon je tak v létě mnohem méně použitelný, než v zimě a je potřeba jej neustále zkoušet ochlazovat, což však příliš není jak, když je všude okolo vás 30 stupňů. Uvědomuji si, že iPhone má určitou provozní teplotu, ovšem ta bohužel již v Evropě není příliš splnitelná a když máme už téměř 2 měsíce na téměř celém území Evropy okolo 30 stupňů Celsia, pak telefon jen těžko udržíte chladný natolik, aby jeho jas fungoval tak, jak si přejete vy a ne tak jak vyžaduje přehřívání telefonu.

Nedávno jsem kvůli této funkci dokonce přišel o svůj DJI Air 2s. Naštěstí jej pokryla DJI Care, ovšem být uprostřed léta 14 dní bez dronu a muset platit téměř 4 tisíce jen za to, že se iPhone ztmavil mi stejně nepřijde moc super. Když jsme byli s kamarádem v Rumunsku, chtěli jsme si pořídit pár videí driftující M4 uprostřed Transfagarasanu. Vytáhl jsem dron spárovaný s mým iPhonem a kamarád se pustil do létání. Bohužel v momentě, kdy musel stíhat auto a mít dron ve sportovním režimu, kde nefunguje detekce překážek, se najednou ztlumil displej iPhone kvůli přehřátí až na takovou úroveň, že nebylo v podstatě nic vidět a kamarád s dronem havaroval. Ano, samozřejmě, toto byla jeho chyba a měl okamžitě zvolit tlačítko pro návrat domů přímo na ovladači, ovšem kdyby se displej neztlumil, dron mohl být v pořádku.

Tato situace je jen příkladem toho, že ztlumování displeje je nejen otravné, ale často také opravdu nebezpečné, protože se iPhone může začít přehřívat kdykoli, a to i během okamžiků, kdy to je nejméně vhodné. Pokud bych tedy mohl poprosit Applu o jednu věc, která by mi naprosto bohatě stačila u iPhone 14, pak je to zmírnění přehřívání telefonů a ním způsobené následné ztmavení displeje. iPhone 13 Pro je totiž v létě opravdu použitelný jen velmi těžko a je to věc, kterou na něm opravdu nenávidím.