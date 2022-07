Transalpina a Transfagarasan: Vyrazili jsme na nejkrásnější silnice světa a iPhone 13 Pro byl u toho!

Itálie, Francie, Španělsko a samozřejmě i Rakousko, tam všude jsme za poslední čtyři roky vyzkoušel, jaké je to projet ty nejkrásnější silnice v Evropě – vysokohorské průsmyky, které vás dovedou do výšky přes 2700 metrů nad mořem. Ta nejhezčí mi však stále unikala a tak slovo dalo slovo a spolu s mým kamarádem, profesionálním instruktorem BMW, jsme vyrazili do Rumunska, kde jsme za 3 dny najeli 2500km a projeli jsme si jak Transfagarasan, tak i to nejvíc, co jde v Evropě zažít, Transalpinu.

Vše jsme dokumentovali jak jinak než na iPhone 13 Pro a věřím, že se i tento, stejně jako naše předchozí fotoreporty, ve kterých se můžete podívat na to, jak fotí iPhone 13 Pro, bude číst opět skvěle. Tentokrát mi to však nedá a kromě fotek, se musím podělit také o pár dojmů. Pokud jste projeli Passo Dello Stelvio, Grossglockner nebo jste jeli z Marbella do Rondy, pak jste projeli jedny z nejkrásnějších cest na světě. Ty však nesahají Transalpině ani po kotníky. Dvě hodiny jedete na prázdné silnici nedotčenou přírodou a to vše na asfaltu, který je snad mnohem lepší než ten, jenž najdete na závodním okruhu.

Zatímco Transfagarasan je více o zážitcích podél cesty, kde můžete krmit divoké medvědy a sem tam překonávat úseky, které máte pocit, že budou pro vaše auto poslední, tak Transalpina je skutečně videohra, která má však zatraceně dobrou grafiku. Zatímco já jsem výlet absolvoval v autě, kamarád na své GS a oba jsme přijeli s úsměvem na tváři a to i přes to, že jsme celých 2500 km museli dát z časových důvodů během 72 hodin. Pokud se tedy v létě chcete podívat někam, kde to stojí za to, pak je Transylvánie místo, které mohu jen a jen doporučit a to si troufám říct, že v Evropě jsem byl autem už opravdu všude.

Pokud máte před Rumunskem obavy, pak je nechte doma. Až do Sibiu, které je cca 50 km od Transalpiny a Transfagarasan, dojedete po dálnici a jak ta maďarská, tak ta rumunská jsou na vyšší úrovni než v Rakousku. Všude najdete čerpací stanice MOL, Shell nebo OMV a na všech zde mají 100 oktan. Nechybí WAPky na každém rohu a fajn místa na přespání, ať už chcete 5 hvězdiček a nebo kousek louky a stan.