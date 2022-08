V iPhonech se začnou mnohem víc objevovat reklamy

Ačkoliv reklamy nemá rád takřka nikdo, v blízké ani vzdálené budoucnosti se jich jistojistě jen tak nezbavíme, ba právě naopak. Apple navíc nemá být v tomto směru žádnou výjimkou, tedy alespoň podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurmanovým zdrojům se tentokrát podařilo zjistit, že v rámci snahy maximalizovat své zisky si měl Apple stanovit v následujících několika letech dostat příjmy z reklam do “dvouciferných čísel” a jelikož je nyní na 4 miliardách ročně, znamená to, že pro dosažení jeho mety je třeba příjmy minimálně 2,5krát znásobit, přičemž s 10 miliardami dolarů ročně se Apple pravděpodobně stejně spokojit nebude. Zřejmě se tedy dočkáme snahy navýšit zisky ještě víc.

Cesta k výraznému navýšení příjmu z reklam je pak dle Gurmana poměrně jednoduchá – konkrétně navýšení množství reklam ve službách Applu. Ty by se měly údajně začít mnohem víc objevovat v App Store, zároveň ale dorazí i do Apple Maps, Apple Books a Apple Podcasts. Nemělo by se sice jednat o nic vyloženě agresivního, na druhou stranu ale už bude třeba o poznání více “filtrovat” to, co je organicky vyhledáno a co nabídnuto jako reklama, jako je tomu nyní v App Store. Kdy přesně začne Apple množství reklam navyšovat je sice nejasné, nicméně vzhledem k tomu, že by se nemělo jednat ve své podstatě o nic vyloženě složitého, jelikož pro to systém připravený již má z App Store, je možné, že se tak stane co nevidět.