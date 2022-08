Apple představí v říjnu dva nové iPady

Fanoušky iPadů čeká vcelku nabitý podzim. Podle přesného leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou yeux1122 má totiž kalifornský gigant na říjen přichystáno představení hned dvou nových iPadů, přičemž oba modely by měly stát skutečně za to. Je tedy rozhodně na co se těšit.

Leaker tvrdí konkrétně to, že má Apple v současnosti pro představení přichystánu jednak 10. generaci základního iPadu a jednak novou generaci iPadů Pro osazenou čipy M2, které světu ukázal na letošní WWDC. Co se pak týče technických specifikací obou zařízení, leaker potvrdil de facto vše, co jsme slyšeli v předešlých týdnech. U prvního zmiňovaného tabletu to tedy znamená například přechod na USB-C, nasazení hranatého šasi či příchod podpory 5G spolu s výkonnějším čipem A14 Bionic. iPady Pro se zase kromě čipu M2 dočkají podpory MagSafe bezdrátového nabíjení, vylepšeného Smart Connectoru či kvalitnějšího fotoaparátu. Jednat se nicméně bude spíš o evoluční upgrade nežli revoluci, kterou by si přitom mnozí jablíčkáři velmi přáli.

S ohledem na relativně malé upgrady obou modelů se obecně očekává, že u nich Apple nebude příliš sahat na cenu a navýší ji oproti předešlé generaci jen nepatrně. Hlavním důvodem navyšování pak bude primárně současná situace ve světě, která není úplně dobrá z hlediska inflace, kvůli čemuž je určité zdražování víceméně nevyhnutelné. Produkty jako takové ale budou relativně zajímavé, takže si drobný nárůst ceny dokáže Apple bez problému obhájit.