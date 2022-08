Hraní na Macu: 5 tipů pro co nejlepší hráčský zážitek

Čistota je základ

Při hraní je využíván výkon vašeho Macu prakticky na maximum, s čímž samozřejmě souvisí také zahřívání. U většiny Maců se pak o chlazení hardwaru stará ventilátor, který je při vysokých teplotách spuštěn automaticky systémem. Problém je však v tom, že skrze ventilátor může být do útrob nasáván prach a další nečistoty, které mohou po usazení teploty zvyšovat. Následně tak ventilátor nemusí být schopný dostatečně chladit. Z toho důvodu je nutné, abyste sem tam váš Mac ideálně rozebrali a vyčistili. Na internetu najdete několik postupů, jak na to, pokud si ale nevěříte, svěřte stroj do rukou servisu, který to udělá za vás. Zároveň můžete nechat vyměnit i teplovodivou pastu.