5W vs. 10W modul: Laserovou gravírovačku Longer RAY5 nyní pořídíte se slevou

Komerční sdělení: Laserové gravírovačky jsou dnes stále dostupnější, díky čemuž se také těší rostoucí popularitě. Dokážou si totiž hravě poradit s gravírováním a je tedy možné je využít pro ozdobení nejrůznějších materiálů, které si tak můžete personalizovat dle vlastních představ. Aby toho ale nebylo málo, tak si poradí i s řezáním. Do vhodného materiálu si tak můžete nejen něco vygravírovat, ale rovnou jej například ořezat. Možností je prakticky nespočet a volba je na každém uživateli, jehož jedinou limitací je jeho fantazie.

Při výběru gravírovačky je ale nutné vzít v potaz výkon laserového modulu. Nejčastěji jsou na výběr 5W a 10W modely, které jsou vhodné k odlišným věcem. Pojďme si proto v rychlosti shrnout tyto rozdíly. Samozřejmě gravírovačky s 10W modulem nabízejí vyšší výkon, což zužitkujete především k řezání. Pokud plánujete řezat, pak byste měli váš výběr pořádně zvážit, jelikož v drtivé většině případů pro vás bude 10W modul nevyhnutelnou nutností. Jestliže si ale vystačíte s gravírováním a řezat v plánu nemáte, bude vám stačit i 5W modul. V samotném řezání je mezi nimi poměrně zásadní rozdíl. Výkonnější varianta si s tímto úkolem poradí o dost jednodušeji, zatímco slabší u některých materiálů a větších předmětů nemusí uspět vůbec a obecně se tak budete jen trápit.

O společnosti Longer

Společnost Longer byla založena v roce 2016 dvěma vědci, kteří se dokonce pyšní doktorátem (PhD) z prestižní univerzity MIT. Jedná se o čínskou high-end firmu zaměřující se na 3D tiskárny a gravírování. Longer se primárně zaměřuje na čtyři odvětví – spotřebitelské 3D tiskárny a laserové gravírovačky, industriální 3D tiskárny a na příslušné materiály. Tyto znalosti a produkty jsou následně zužitkovány v mnoha odvětvích, mezi které můžeme zařadit automobilový průmysl, biomedicínu, zlatnictví, školství, DIY a řadu dalších. Není se proto čemu divit, že se Longer velice brzy postavil do role technologického lídra, který disponuje všemi certifikacemi.

Firma jako taková si navíc zakládá na jednoduchosti, transparentnosti a samotné komunitě. To se samozřejmě promítá i do jednotlivých produktů, které jsou na těchto pilířích postaveny. Každý produkt je z tohoto důvodu co možná nejvíce jednoduchý, díky čemuž se každý může okamžitě pustit do práce.

Longer RAY5 10W vs. 5W modul

Mezi nejpopulárnější gravírovačky se momentálně řadí Longer RAY5. Tento kousek je ale k dostání ve dvou variantách – s 5W a 10W laserovým modulem. Jak už jsme naznačili hned v úvodu, mezi nimi bychom našli nejrůznější rozdíly, na které je nutné vzít zřetel ještě před samotnou koupí. Samozřejmě 5W modul je plně dostačující pro gravírování a v některých případech si poradí i s řezáním. Díky tomuto a nízké ceně se proto jedná o pravděpodobně nejlepší variantu pro nováčky, kteří by se do světa gravírování rádi dostali.

Model LONGER RAY5 10W LONGER RAY5 5W Datum vydání Červenec 2022 Říjen 2021 Cena $429 $279 Výkon 60W, 10W Laser 60W, 5W Laser Velikost laserového paprsku 0,06 * 0,06 mm 0,08 * 0,08 mm Ohnisková vzdálenost 50 mm 30 mm Pracovní plocha 400 *400 mm 400 * 400 mm Max. rychlost 10 000 mm/min 10 000 mm/min Připojení USB/TF karta/Wi-Fi USB/TF karta/Wi-Fi Dotyková obrazovka ✔ ✔ Základní deska 32-bit 32-bit Ochrana pohybu ✔ ✔ Detektor kouře ✔ ✔ Ochrana očí ✔ ✔ Software LaserGRBL & LightBum LaserGRBL & LightBum

Pokud ale od gravírovačky potřebujete víc a jednoduše chcete/potřebujete disponovat možností pro řezání, pak je Longer RAY5 10W jasnou volbou. V takovém případě si laser poradí s řezáním až 20mm hrubé dřevěné desky nebo 30mm akrylu, přičemž samozřejmostí jsou také ještě lepší schopnosti v oblasti gravírování. Pokud přesně o tohle stojíte, pak je nejlepší vzít rovnou variantu s 10W laserovým modulem. Není se proto čemu divit, že se 10W modul momentálně řadí mezi vůbec nejpopulárnější produkty vůbec. A pokud byste v budoucnu chtěli něco víc, pak vás jistě potěší, že očekávaný nový 20W laserový modul Longer bude plně kompatibilní s touto 10W gravírovačkou, díky čemuž jej bude stačit jen vyměnit. Ostatně z tohoto důvodu je nyní perfektní čas na koupi.

Nyní s perfektní slevou!

Aby toho ale nebylo málo, tak zmiňovanou laserovou gravírovačku Longer RAY5 si nyní můžete pořídit s parádní slevou – a to rovnou v obou zmiňovaných variantách. Než se vrhneme na samotné slevy, tak zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit, že veškeré objednávky se odesílají přímo z českého skladu, díky čemuž u nich můžete očekávat bleskurychlé doručení.

Longer RAY5

Gravírovačka Longer RAY5 se momentálně řadí mezi jedny z nejlepších na trhu. V poměru cena/výkon se jedná o perfektní model, který disponuje řadou parádních vychytávek. Samotným základem je poměrně velká pracovní plocha, na které můžete pracovat, v rozměrech 400 x 400 milimetrů. U toho to ale ani zdaleka nekončí. Skvěle dokáže potěšit i vestavěný barevný dotykový 3,5″ displej, s jehož pomocí lze gravírovačku použít i bez toho, aniž byste k ní museli připojit například počítač. Vše lze v takovém případě ovládat přímo přes displej. Mimo toho se lze s produktem dorozumět skrze USB kabel, paměťovou kartu, případně přes Wi-Fi. Dokonce ani nechybí možnost ovládání přes mobilní aplikaci skrze váš iPhone.

Samozřejmě důležitou roli hraje také bezpečnost, na kterou se v tomto případě nezapomnělo. Gravírovačka Longer RAY5 proto disponuje řadou bezpečnostních systémů. Díky tomu se zde nachází ochrana proti pohybu (akcelerometr pozná, zdali se s gravírovačkou nehýbe/zda se nenahnula, případně se ihned vypne), požáru (detektor kouře okamžitě vyhodnotí situace, vypne proces a zaktivuje alarm) a řada dalších. V závěru ještě nesmíme zapomenout zmínit použití 32bitové základní desky. Díky tomu funguje produkt podstatně svižněji, zatímco konkurenční gravírovačky se většinou spoléhají jen na 8bitovou základní desku.

Longer RAY5 10W

Velice oblíbenou gravírovačku Longer RAY5 10W si nyní navíc můžete pořídit s parádní slevou. Když totiž při placení zadáte slevový kód ve znění R510WSAVE30, výsledná cena se vám automaticky sníží o 30 $ na pouhopouhých 429,99 $. Na pořízení tohoto modelu tak nyní můžete nevídaně ušetřit!

Longer RAY5 10W zakoupíte se slevou zde

Longer RAY5 5W

Samozřejmě do akce zavítala i varianta se slabším laserovým modulem – Longer RAY5 5W – která je ale i přesto plně dostačující například pro nováčky nebo ty, kteří chtějí primárně gravírovat. I na tento model se navíc vztahuje sleva ve výši 30 $, kterou uplatníte zadáním slevového kódu ve znění RAY5$30. V takovém případě vás gravírovačka vyjde jen na 269,99 $. Doslova tak za málo peněz získáte spoustu muziky.

Longer RAY5 5W zakoupíte se slevou zde