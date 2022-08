Mobilní hry od Netflixu jsou naprostý propadák, nehraje je skoro nikdo

Když Netflix oznámil svůj záměr pustit se do světa her, kdekdo se divil. O to více ale byli uživatelé zvědaví, neboť dobrých her není nikdy dost. Nutno ale říct, že Netflix jimi tedy opravdu moc nepřispěl. Podle analytických zpráv Apptopie hraje netflixové hry zhruba 1,7 milionu lidí, což je vzhledem k 221 milionům předplatitelů méně než 1 %. Hry byly staženy celkem 23,3 milionkrát. V současné době Netflix nabízí 24 her. Do konce roku pak plánuje přidat 26 dalších.

Podíváme-li se na hry, z drtivé většiny případů jsou to opravdu jednoduché hry, které rozhodně nemají potenciál zaujmout masy. Popularitě nepřispívá ani skutečnost, že hry tu a tam vycházejí ze známých netflixových hitů (například Stranger Things). V Netflixu rozhodně nemají ze současné situace radost, neboť kromě faktu, že hry zrovna netáhnou, se musí stále ještě jednička mezi videostreamovacími službami srovnat s faktem, že ztrácí předplatitele. Netflix ale s hrami rozhodně nehodlá házet flintu do žita. Greg Peters z Netflixu během konferenčního hovoru sdělil, že společnost hodlá experimentovat a vyzkoušet spoustu věcí. Důležité je také poznamenat, že platforma nabízí mnohem více her na zařízeních Android než na iOS. Konkurenční operační systém má také tu výhodu, že hry naleznete přímo v aplikaci, zatímco na iOS je musíte stáhnout samostatně z App Store. Zkoušeli jste nějakou hru z univerza Netflixu?