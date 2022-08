Jak vyčistit mikrofon iPhone: 5 tipů, které vám pomohou

Jak vyčistit mikrofon iPhone by měl vědět každý jeho uživatel. Primárně by měli být ve střehu takoví uživatelé, kteří využívají svůj jablečný telefon v místech, kde se hodně práší, popřípadě kde se zpracovává nějaký materiál. Právě u těchto uživatelů je zanesení mikrofonu o mnoho pravděpodobnější. To ale neznamená, že se tento problém netýká obyčejných uživatelů – zde zase může dojít k zanesení mikrofonu strkáním do kapsy, popřípadě nošením v kabelce. Hlavní mikrofon, který je zanášen nejčastěji, se nachází ve spodní části těla a sdílí otvory s reproduktory. Jak tedy můžete tyto otvory pro mikrofon (a reproduktory) vyčistit?