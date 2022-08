YouTube a režim obraz v obraze (PiP) se neustále řeší prakticky od té doby, co operační systém iOS s touto funkcí přišel. Konkrétně si díky režimu obraz v obraze můžete nechat přehrávat videa kdekoliv v systému, bez nutnosti toho, abyste zůstali v konkrétní aplikaci. To znamená, že se vám video umístí do popředí a zde následně i zůstane. Jedná se tak o naprosto parádní funkci, která dokáže zjednodušit život. Každopádně, co se týče YouTube a režimu obraz v obraze, je to svým způsobem komické. Jednou se YouTube rozhodne, že tuto funkci zpřístupní všem uživatelům, pak zase jen předplatitelům – a takto se to neustále točí. Aktuálně už to vypadá, že bychom se oficiální podpory konečně mohli dočkat, jelikož už s ní přišel v USA. Pokud už se vám nechce čekat, tak jsme si pro vás připravili návod, jak můžete zdarma YouTube v režimu obraz v obraze sledovat už nyní.

Jak zdarma sledovat YouTube v režimu obraz v obraze

Dobrou zprávou je, že se rozhodně nejedná o nic složitého. Prvně je ale nutné, abyste se připravili – konkrétně je pro sledování YouTube v režimu obraz v obraze nutné mít nainstalované dvě aplikace. První aplikací jsou nativní Zkratky, druhou aplikací pak Scriptable, obě dvě tyto aplikace jsou samozřejmě k dispozici zcela zdarma. Kromě toho si musíte ještě pomocí přidat do galerie zkratku YouTube PiP. Jakmile budete mít obě aplikace nainstalované a zkratku přidanou, stačí postupovat následovně:

Prvně se klasickým způsobem přesuňte do aplikace YouTube.

Jakmile tak učiníte, tak si otevřete video, které chcete v režimu obraz v obraze spustit.

které chcete v režimu obraz v obraze spustit. Následně pod videem klepněte na tlačítko Sdílet.

Ve spodní části obrazovky se vám zobrazí menu, kde úplně napravo klepněte na Více.

Tímto se otevře menu sdílení, kde úplně dole stiskněte YouTube PiP.

stiskněte Začne se spouštět zkratka s tím, že při prvním spuštění je nutné povolit přístup klepnutím na Povolit vždy.

je nutné povolit přístup klepnutím na Následně už se ocitnete v rozhraní, kde se pro vás režim obraz v obraze připraví.

Jakmile se video objeví v pravém dolním rohu, máte obraz v obraze aktivní.

Nakonec už se jen stačí přesunout na domovskou obrazovku a je hotovo.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu zdarma sledovat YouTube v režimu obraz v obraze již nyní. Celý postup zapnutí je velmi jednoduchý a po prvním spuštění zabere jen pár sekund. Je důležité zmínit, že za funkčností obrazu v obraze stojí právě aplikace Scriptable, kterou při využívání nesmíte zavřít, jinak se zavře i samotné video – to ale rozhodně není problém, jelikož aplikace nijak nezavazí. Video v režimu obraz v obraze si pak můžete prstem všemožně přesouvat, a pokud ho zavřete, můžete skrze ovládací centrum spustit přehrávání na pozadí. Navíc k tomu budou videa kompletně bez reklam.