YouTube začal na iOS spouštět funkci obraz v obraze i pro neplatící uživatele

YouTube začal od dnenšího dne postupně zavádět pro všechny uživatele iOS v USA funkci obraz v obraze, která umožňuje pokračovat v přehrávání videa v malém okně i při práci s dalšími aplikacemi. Funkce by se postupem času měla z USA rozšířit do celého světa, a to pro uživatele, kteří nemají Prémium členství YouTube. Pokud si platíte za Prémium členství, pak je tato funkce již řadu měsíců dostupná i u nás a pro její aktivaci stačí zavřít okno aplikace YouTube při přehrávání videa a automaticky se objeví obraz v obraze. Jediné omezení se vztahuje na hudební videa, kde tato funkce není k dispozici.

Zástupci společnosti YouTube, patřící pod Google uvedli na svém blogu, že si uvědomují, že zavádění této vysoce žádané funkce bylo pomalé, ale vyžadovalo pečlivé testování a sbírání zpětné vazby od uživatelů, kteří se na testování podíleli.

Bohužel v ČR/SR se možná stejně jako já nyní setkáváte s chybou, kdy YouTube vyhodnocuje i u Prémium předplatného všechna videa jako hudební videa, u kterých není funkce obraz v obraze k dispozici a funkce, která vám doposud fungovala je nyní nedostupná. YouTube by měl tuto chybu co nejrychleji opravit a uživatelé s Prémium předplatným by měli mít opět možnost funkci obraz v obraze plně využívat.