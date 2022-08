5 her a aplikací ze Steamu, které dnes na macOS a Windows pořídíte výhodněji (9. 8. 2022)

Pokud jste si zamilovali kultovní herní sérii Prince of Persia, určitě by ve vaší knihovně na Steamu neměl chybět balíček Prince of Persia Franchise, který dnes můžete zakoupit se slevou. V balíčku najdete tituly Prince of Persia, Prince of Persia: The Forgotten Sands, Prince of Persia: The Sands of Time, Prince of Persia: The Two Thrones a Prince of Persia: Warrior Within.

Fotogalerie #3 Prince of Persia Warrior Within 0 Prince of Persia Warrior Within 1 Prince of Persia Warrior Within 2 Prince of Persia Warrior Within 3 Vstoupit do galerie