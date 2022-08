The House of Da Vinci 3 a další zajímavé aplikace z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (1. 8. 2022 – 7. 8. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

V App Storu se objevilo v pořadí již třetí pokračování populární hry The House of Da Vinci. Hra The House of Da Vinci 3 vás opět přenese do tajuplného světa plného hádanek, záhad, šifer a tajemství. Giacomo se opět připojuje k Leonardu Da Vincimu, aby spolu objevovali kouzla a taje renesančního světa. The House of Da Vinci 3 nabízí českou lokalizaci. Cena: 149 Kč.