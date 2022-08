Recenze PanzerGlass PicturePerfect: Prvotřídní ochrana pro foťák vašeho iPhonu

V dnešní recenzi se podíváme na velmi užitečný ochranný doplněk pro iPhony 13 a 13 Pro. Jednat se přitom nebude o kryt či tvrzené sklo, ale o speciální chránič fotoaparátu, který eliminuje jeho poškrábání a s trochou štěstí i prasknutí. Přesně takový je již nějakou dobu testovaný PanzerGlass PicturePerfect Camera Lens Protector. Co na něj po pár týdnech testování říkáme?

Technické specifikace, zpracování a design

Pro výrobu chrániče modulu fotoaparátu využívá PanzerGlass stejné tvrzené sklo, co pro tvrzená skla na displeje či třeba záda jeho ClearCase krytů. To jinými slovy znamená, že se můžete těšit na prvotřídní sklo s tvrdostí 9H s tloušťkou 0,4mm na každém objektivu. Kolem objektivů je pak tloušťka chrániče samozřejmě o něco větší, jelikož je chránič řešen jako jednolitý kus kryjící všechny tři objektivy zároveň a tudíž bylo třeba prostor kolem objektivů vyplnit více materiálem, aby jej bylo možné využít pro přichycení chrániče k fotomodulu telefonu.

Chránič jako takový je tvořen čirým plastem s vrstvou horního skla, přičemž v případě modelů Pro jsou jednotlivé objektivy po obvodu “ozdobeny” černými prstenci. Přiznám se, že právě ty mi přijdou na celém produktu dost nešťastné, jelikož na světlejších modelech působí dost jako pěst na oko. Já osobně testoval chránič na modelu 13 Pro Max v modré barevné variantě a musím říci, že o designovou hitparádu se právě kvůli černým obvodovým kroužkům objektivů nejedná. Na tmavém iPhonu ale problém určitě nebude.

Co se týče zpracování jako takového, to je – jak je již u PanzerGlassu zvykem – zkrátka prvotřídní. Každá hrana chrániče je obroušena tak, aby neřezala a celkově vypadala skutečně dobře, přičemž naprosto dokonale jsou “vykroužené” i jednotlivé otvory pro objektivy fotoaparátu či zadní mikrofon. LiDAR pak otvor nemá, jelikož sklo bez problému prosvítí bez nutnosti jakéhokoliv přizpůsobení.

Standardní cena chrániče PanzerGlass PicturePerfect je 399 Kč, k dostání je jak pro iPhony 13, tak i 13 Pro.

Aplikace

Pokud máte strach z nalepování tvrzených skel, upřímně řečeno vás chápu. Když totiž člověk nemá s touto činností zkušenost, není problém sklo neodbornou aplikací zlikvidovat a tím se tak připravit o peníze. U tohoto chrániče vám však garantuji, že se při lepení zcela určitě nespálíte – jednak proto, že zkrátka budete lepit na menší plochu a jednak hlavně proto, že díky vnitřním otvorům pro objektivy vlastně ani nejde netrefit umístění krytky na správné místo. Jediné, na co si je třeba dát pozor je to, abyste při aplikaci nenechali uvnitř chrániče nějaké smítko prachu, které by ve výsledku bránilo fotoaparátu v ničím nerušeném snímání.

Co se pak týče aplikace jako takové, ta má stejný postup jako v případě klasických tvrzených skel. Skleněný fotomodul na zádech telefonu je tedy třeba nejprve očistit hadříkem s alkoholem, následně jej vyleštit suchým hadříkem a až poté se aplikuje samotné sklo. Jedná se tedy skutečně o hračku, kterou zvládne naprosto každý.

Testování

Chránič jsem podrobil tomu nejlepšímu testu, který je možné dle mého udělat a který je zároveň nejvíce vypovídající. Řeč je konkrétně o běžném životě, který dává elektronice solidně zabrat. Přeci jen, neustále řešit, zda dávám telefon do batohu s klíči či do kapsy a drobnými mincemi, popřípadě zda jej v dílně pokládám na dokonale čistý ponk mě tak úplně nebaví. Když jsem tedy chránič nalepil, začal jsem telefonu dávat klasický “záhul”, který byl upřímně ještě tvrdší než standardně. Přeci jen, krycí sklo na fotoaparátu mu jednak dodá ochranu a jednak vám klid na duši. A jak tedy chránič obstál? Jednoduše prvotřídně. Po celou dobu testování se na něm neobjevil ani škrábanec a to i přesto, že jsem po něm párkrát zkoušel za účely testu odolnosti přejíždět nožem, šrouby a tak podobně. Zkrátka a dobře, na odolnost si asi stěžovat nikdo nebude.

Křivého slova nemůžu utrousit ani na snímání foťáku přes chránič. Fotky a videa přes něj jsou totiž naprosto stejné, jako kdybyste fotili bez něj. Samozřejmostí je pak i nulové mlžení při používání telefonu ve vlhkém prostředí a tak podobně. Obavy z podobných problémů tedy rozhodně nejsou na místě. Příjemným bonusem je pak zvýšená stabilita telefonu při jeho položení na záda, jelikož se rázem neopírá jen o pár kulatých objektivů, ale o poměrně velkou plochu.

Abych však jen nechválil, musím se zkrátka znovu na chvíli vrátit k designu. Chránič je totiž relativně tlustý a nedokážu si proto moc představit, že bych jej používal na telefonu bez krytu. Při nasazení krytu je samozřejmě “hrb” skryt do něj, ale bez něj se jedná už o opravdu monstrózní hrb, který navíc nepotěší ani výše zmíněnými černými lemy. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že jiné možnosti pro vytvoření podobného příslušenství k dispozici zkrátka nejsou.

Resumé

Bojíte-li se o poškození fotomodulu vašeho iPhonu, je PanzerGlass PicturePerfect ideální volbou. Ochranu totiž poskytne foťáku vašeho iPhonu naprosto dokonalou a to navíc podle mého názoru za skutečně příznivou cenu. Pokud jste tedy schopni překousnout to, že se už tak velká “bradavice” na zádech vašeho iPhonu ještě zvětší, je toto příslušenství naprosto ideální volbou.

PanzerGlass PicturePerfect můžete zakoupit zde