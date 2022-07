Recenze PanzerGlass Biodegradable Case: Kryt, který potěší váš iPhone, ale i přírodu

Bez krytu si používání iPhonu dokáže představit jen málokdo. Problém je však v tom, že valná většina krytů je vyráběna z plastu, gumy či jiných neekologických materiálů, což představuje zátěž pro životní prostředí. Výrobci příslušenství však naštěstí již začali na tuto věc reagovat tvorbou ekologických krytů, které jsou vyráběny z bio materiálů a lze je tedy díky tomu bezstarostně používat a pak s klidným srdcem a vědomím, že se bez problému rozloží, “zahodit”. A právě jeden takový kousek nám dorazil nedávno do redakce na testy. Řeč je konkrétně o novince z dílny dánské firmy Panzerglass ve formě krytu Biodegradable. Jaká tedy novinka je?

Technické specifikace a design

Zatímco doposud spoléhal vždy PanzerGlass na tvrzené sklo, gumu či plast, u Biodegradable Case vsadil na 100% kompostovatelný bio odpad, díky čemuž je tak kryt naprosto ekologický. Ostatně, pro jeho likvidaci jej stačí hodit do kompostu či zakopat do země a pak už jen nechat přírodu dělat to, co umí. I přes poměrně netradiční materiál však výrobce u krytu garantuje perfektní tlumící schopnosti při pádech, velmi slušnou odolnost proti poškrábání nebo třeba nízkou hmotnost, perfektní přilnutí k tělu telefonu či kompatibilitu s bezdrátovými nabíječkami a tvrzenými skly. Zkrátka a dobře, až na použitý materiál se jedná ve své podstatě o standardní kryt.

Biodegradable je k dispozici v černém barevném provedení, přičemž na dotyk bych jej popsal jako klasický měkčí plast. Povrch krytu jako takového je velmi jemný, takže to, že je vyroben z bio odpadu nemáte šanci poznat ani pohmatem, popřípadě potěžkáním, přičichnutím či čímkoliv podobným. Zkrátka a dobře, pokud by visel v obchodě mezi klasickými plastovo-gumovými kryty, je prakticky bez šance, abyste poznali, že mezi ně nepatří, což je za mě pozitivní. Osobně totiž zastávám názor, že upozorňovat na sebe jakožto ekologa není tak úplně potřeba – důležitější jsou totiž přeci jen činy.

Fotogalerie panzerglass biodegradable 5 panzerglass biodegradable 6 panzerglass biodegradable 7 panzerglass biodegradable 8 Vstoupit do galerie

Cena krytu PanzerGlass Biodegradable Case je 699 Kč. Bohužel, v případě iPhonů je k dispozici jen pro model 7, 8, SE (2020) či SE (2022). Pořídit si jej nicméně lze i na telefony Galaxy S22 od Samsungu. Právě proto je mi upřímně záhadou, proč se PanzerGlass nerozhodl k vytvoření krytů i pro novější prémiové iPhony.

Fotogalerie #2 panzerglass biodegradable 2 panzerglass biodegradable 3 panzerglass biodegradable 4 Vstoupit do galerie

Testování

Kryt jsem si mohl v posledních několika týdnech vyzkoušet na iPhonu SE (2020), který byl kromě něj chráněn taktéž tvrzeným sklem PanzerGlass Edge-to-edge. Asi vás proto nepřekvapí, že kombinace krytu a skla vytvořila telefonu prakticky dokonalou ochranu, jelikož víceméně jedinými prvky, které nebyly alespoň nějak kryté, byly čočka fotoaparátu, Home Button a potažmo spodní Lightning port, výdechy reproduktorů a přepínač hlasitosti.

Fotogalerie #3 panzerglass biodegradable 9 panzerglass biodegradable 10 panzerglass biodegradable 12 panzerglass biodegradable 13 Vstoupit do galerie

Kryt jako takový se drží v ruce opravdu příjemně, jelikož díky svému polomatnému povrchu prakticky neklouže. Problém není ani s ovládacími tlačítky, která jsou kryta vylisovanými tlačítky. Ta jsou sice relativně tvrdá, ale promáčknout je není žádný problém. Suverénně nejdůležitější je však na krytech samozřejmě jejich odolnost a ta je v tomto případě opravdu dobrá. Za dobu testování se totiž na něm neobjevil žádný výraznější škrábanec, který by jej jakkoliv zohyzdil. Telefon v krytu jsem přitom nosil v kapse s drobnými mincemi, tašce s klíči a tak podobně – riziko poškrábání zde tedy malé nebylo a přesto kryt obstál.

Kdybych pak měl zhodnotit to, jak kryt na telefonu vypadá, subjektivně musím říci, že se mi kryt na iPhonu skutečně líbí, jelikož vypadá minimalisticky, elegantně a zkrátka tak, jak mám osobně rád. Pokud si tedy také libujete ve spíše nenápadných řešeních, zde budete spokojeni. Pro ty odvážnější z vás bude ale Biodegradable nuda, což je holt riziko jeho vzhledu.

Resumé

Jak tedy kryt Panzerglass Biodegradable závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o opravdu povedený kousek, který dokáže potěšit nejen ekology svým výrobním materiálem, ale i milovníky minimalismu svým designem. V ruce navíc drží skutečně dobře, jeho odolnost proti škrábancům je velmi dobrá a ovládání tlačítek přes něj jakbysmet. Jako velké negativum vnímám vlastně jen to, že si jej pro svůj osobní iPhone 13 Pro Max nemůžu pořídit, jelikož pro něj zkrátka neexistuje. Kdyby jej ale Panzerglass dělal i pro něj, určitě bych tento kousek do své výbavy zařadil. Za jeho cenu mi totiž pro jeho ekopřesah dává smysl.

Kryt PanzerGlass Biodegradable můžete zakoupit například zde