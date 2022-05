Recenze ochrany PanzerGlass pro iPhone SE 3: Když chcete pro svůj telefon prvotřídní brnění

V dnešní recenzi se podíváme na dvojici ochranných doplňků z dílny dánské společnosti PanzerGlass. Do redakce nám totiž dorazil konkrétně kryt ClearCase a tvrzené sklo ve verzi Edge-to-edge pro iPhone SE 3. generace. Jaké tyto doplňky jsou?

PaznerGlass ClearCase

Klasika, na kterou jsme zvyklí již od roku 2018. Tak přesně takto by se dal bez jakékoliv nadsázky popsat ClearCase pro iPhony SE 3. generace. Ačkoliv to s příchodem Macintosh edice ClearCase krytů pro iPhony 13 vypadalo, že bychom se mohli od PanzerGlass dočkat s trochou štěstí designové obrody jeho oblíbených krytů, nestalo se tak a my tak máme i nadále k dispozici ClearCase kryty v klasické podobě se skleněnými zády a transparentním TPU rámečkem. Pozitivní je, že zadní sklo je stejným typem skla, které využívá výrobce i pro ochranu displeje, díky čemuž si můžete být jisti perfektní odolností jak vůči prasknutí, tak poškrábání. Ostatně, aby taky ne, když je tlusté 0,7 mm. U TPU rámečku se zase můžete těšit na antižloutnoucí povlak, díky čemuž by měl rámeček vydržet déle průhledný. Záměrně rovnou říkám “měl by vydržet déle”, než “vydrží navždy”, jelikož upřímně řečeno navždy nezažloutnutý skutečně nevydrží. Za posledních několik let jsem totiž již pár ClearCasů na iPhonech měl a bohužel postupem času zežloutly všechny, byť je pravda, že oproti jiným TPU krytům se zažloutnutí dostavilo výrazně později, což je rozhodně fajn.

A jaký je ClearCase v reálném životě? Začít musím hned jeho aplikací na telefon. Přestože se jedná na první pohled o klasický kryt, kvůli relativně tvrdým zádům tvořeným sklem počítejte s tím, že jeho nasazení je oproti měkčím krytům například ze silikonu či kůže trochu těžší a totéž pak platí i o sundávání. Nejedná se sice o žádný extrém, je však dobré s touto věcí počítat. To je však vlastně jednou věcí, která mě na ClearCase krytech trochu štve, jelikož jinak si je nemůžu vynachválit jak z hlediska využitelnosti, tak odolnosti. Díky skleněným zádům s lesklým povrchem se mě osobně drží v ruce velmi dobře a díky tomu, že se materiálově shodují se zády iPhonu máte pocit, že jej vlastně držíte “holý”. TPU rámečky navíc nejsou nikterak masivní, díky čemuž se telefon “oblečený” do tohoto krytu nějak výrazně nezvětší a tedy ani nepokazí celkový design. Problém člověk nemá ani s ovládáním hlasitosti či odemykáním displeje, jelikož tlačítka v bočním rámu krytu jsou relativně měkká a tedy snadno zamáčknutelná. Někdo by mohl namítat, že velkým mínusem tohoto krytu je absence MagSafe, ale zrovna ta mi u verze pro SE 3. generace, potažmo SE 2. generace a iPhony 7 a 8 opravdu nechybí. V případě iPhonů 12 (Pro) a 13 (Pro) je to ale samozřejmě písnička úplně jiná.

Co se pak týče odolnosti krytu, zde mu nemám taktéž co vyčíst. Kryt jsem testoval v průběhu několika týdnů a to tím nejlepším testem, který znám – tedy běžným životem. Telefon s recenzovaným krytem jsem tedy bezmyšlenkovitě nosil v brašně spolu s klíči, drobnými mincemi či jinými “rizikovými předměty” či jej pokládal na ostřejší povrchy a tak podobně, abych zjistil, jak moc náchylný je na poškrábání. Za celou dobu testování se však na krytu neobjevil ani jeden – byť mikroskopický – škrábanec. Zkrátka a dobře, odolnost je skvělá – tedy jinými slovy taková, na jakou jsem byl zvyklý i od všech ostatních ClearCase krytů.

PanzerGlass Edge-to-edge

Svým způsobem klasické je sklo Edge-to-edge. Jedná se o sklo kryjící celou přední stranu iPhonu o tloušťce 0,4mm, tvrdosti 9H a se zaoblením 2,5D, což jinými slovy znamená, že dosahuje takřka ke krajům telefonu a je na okrajích mírně zaobleno. Díky tomu se tak nemusíte bát, že by sklo bránilo nasazení krytům a tak podobně – díky svému “nedotažení” až ke krajům je totiž v okolí rámečků telefonu relativně dost prostoru, který mohou právě kryty “obepnout”, aniž by přišly do kontaktu se sklem. Mezi další pozitiva skla pak patří antibakteriální vrstva, která by měla alespoň po nějakou dobu (kterou bohužel výrobce neuvádí) likvidovat bakterie na skle, čímž by měl být displej udržován ve slušné čistotě. Samozřejmostí je pak odolnost proti poškrábání, prasknutí či 100% citlivost na dotyk.

Jestli mám něco u skel PanzerGlass skutečně rád, pak je to jejich jednoduchá aplikace. Výrobce totiž využívá vskutku kvalitní lepidlo, které se k displeji dokáže přichytit i několikrát po sobě (samozřejmě v krátkém sledu odlepení), díky čemuž tak není problém sklo v případě křivého nalepení či nevytlačitelných bublinek přelepit tak, aby již bylo správně. Za několik let, co skla PanzerGlass používám na denní bázi, jsem si navíc již mnohokrát ověřil, že i zdánlivě velké bubliny vytvořené třeba i malými nečistotami nalepenými pod sklem ve většině případů do druhého dne od odlepení zmizí či na ně stačí vyvíjet nějakou dobu soustavný tlak a ony pak zmizí třeba do pár desítek vteřin, maximálně jednotek minut. Nicméně vždy je samozřejmě lepší nalepit sklo “na první dobrou” a proto nezbývá než doporučit si na tuto činnost vyčlenit dostatek času a provést ji v co nejčistším prostředí a na dokonale vyčištěný displej.

Co se pak týče využitelnosti skla, nebál bych se říci, že jakmile jej na displej dobře nalepíte, do pár minut o něm skoro ani nebudete vědět. Prst po něm totiž klouže prakticky stejně jako po klasickém displeji a i jeho čitelnost, podání barev a všechny ostatní aspekty točící se kolem zobrazení nejsou nikterak ovlivněny. A odolnost? Ta je stejně jako v případě ClearCase zkrátka skvělá. Kromě nošení telefonu v “rizikovém prostředí” jsem si zkoušel mimo jiné po displeji jezdit klíči či šroubovákem a i při vyvinutí relativně velké síly se tyto předměty do skla nezaryly a nepoškodily jej. Jasně, když člověk zatlačí víc, už se rýhy tvořit začnou, ale je důležité, že klasické ťukance všedního dne, které zpravidla nebývají nikterak silné, sklo přežije naprosto bravurně a váš displej tedy ochrání prvotřídně. Abych však jen nechválil, je třeba dodat, že sklo se příjemně využívá jen s krytem. Pokud byste jej používali bez něj, myslím, že hrana skla vám může trochu vadit, jelikož je jednak trochu ostrá a jednak se pod ní zachycují nečistoty, což nevypadá dobře. Sklo bych tedy rozhodně doporučil používat v kombinaci s krytem – ať už s ClearCase či jiným. Díky jeho označení CaseFriendly byste neměli mít problém takřka s žádným.

Resumé

Bez jakékoliv nadsázky lze říci, že ochranné příslušenství PanzerGlass opět splnilo má velká očekávání, jelikož nabízí prvotřídní míru ochrany a to přitom za minimální daň v podobě zhoršení designu telefonu. Pokud tedy hledáte skutečně kvalitní ochranné doplňky pro váš iPhone SE 3, rozhodně pořízení kousků od PanzerGlass zvažte. Cenově se sice nejedná o to nejlevnější, co na trhu najdete, avšak za tu kvalitu se ještě dle mého jedná o cenu poměrně nízkou.

