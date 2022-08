Far Cry 6 je nyní ke stažení zdarma

Fanoušci herní série Far Cry mají důvod k radosti. Ubisoft se totiž rozhodl od včerejšího večera až do pondělí 8. srpna 20:00 uvolnit v rámci akce Free Weekend nejnovější Far Cry 6 v plné verzi zcela zdarma. Pokud vás tedy tento titul láká, ale stále jste se nemohli dokopat k jeho pořízení, nyní máte ideální příležitost si jej osahat a poté se rozhodnout, zda pro vás má smysl.

Far Cry 6 bylo vydáno 6. října 2021, což už samo tak nějak zaručuje, že se bude z hlediska grafického zpracování jednat o vynikající kousek. Co se týče příběhu, ten nechceme spoilerovat a tak prozradíme jen to, že vše bude točit kolem státního převratu ve fiktivním státě Esperanza, kterému vládne tvrdou rukou krvelačný diktátor Antón Castillo. A jelikož se budete o svržení pokoušet coby člen partyzánského odboje, čeká vás velmi zajímavý a mnohdy netradiční boj proti profesionální armádě – a to klidně i v kooperaci s vašimi přáteli.

Co se týče bezplatného stažení titulu, v případě PC jej naleznete v platformě Ubisoft Connect, přičemž na konzolích je pak dostupný klasicky přes jejich digitální obchody, ve kterých na něj uvidíte upoutávkové bannery. Jak už to nicméně u Free Weekend her bývá, počítejte s tím, že po vypršení výše zmíněného termínu se automaticky „zamknou“ a nebude je možné spustit, pokud si je nezakoupíte. Ubisoft nicméně dává na hry z Free Weekendu velké slevy, takže vás jejich potenciální dohrání vyjde relativně příznivě.