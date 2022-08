Podívejte se, jak lze s příslušenstvím od Belkinu využívat iPhone jako webkameru Macu

Když Apple na letošní WWDC světu představil macOS Ventura, jednou z nejzajímavějších vylepšení se bezesporu stala funkce Continuity Camera, která umožňuje iPhone proměnit na webkameru Macu. Drobný háček je nicméně v tom, že aby dávala tato funkce smysl, je třeba mít k dispozici držák, kterým iPhone přichytíte například k externímu monitoru či displeji MacBooku, abyste se nemuseli dívat například dolů, popřípadě mít telefon nepříjemně opřený. Jeden takový kousek chystá například Belkin a přestože ještě není dostupný na pultech obchodů, již si jej mohli první šťastlivci otestovat.

Nejen Apple začal používat youtubery jakožto první testery svých produktů. Nyní na ně totiž vsadil právě i Belkin se svým MagSafe držíkem telefonu pro Continuity Camera, přičemž celé zařízení se jeví alespoň z dostupných videí jako mimořádně zajímavé. Nejedná se totiž jen o pouhý držák, ale i jakýsi aktivátor webkamery z iPhonu, která se spustí automaticky poté, co je k držáku telefon připojen. Na to, jak verze od Belkinu vypadá a jak funguje se můžete podívat ve videích níže. Do komentářů nám pak můžete napsat, zda se na pořízení podobného příslušenství chystáte. My vám na oplátku již nyní můžeme slíbit, že si na něj zcela určitě připravíme recenzi.

Using your iPhone as a webcam with Belkin's new MagSafe attachment is so easy.. Got a chance to test out an early version of it on iOS and Mac OS Ventura Betas. Desk view is also 🔥🙏🏻 pic.twitter.com/Y1AZCS31oT

— iJustine (@ijustine) July 29, 2022