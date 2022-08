6 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (4. 8. 2022)

Zakoupením aplikace Infragraf získáte parádní nástroj, který vám do značné míry usnadní a vylepší vaše fotografie. Tato aplikace totiž nabízí jedinečný efekt, s jehož pomocí můžete vizualizovat svět na snímku v neviditelném infračerveném světle. Jak Infragraf vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Stažením aplikace One Click Photo Enhancer získáte zajímavé řešení, s jehož pomocí dokážete takřka okamžitě vylepšit vaše fotografie. Nástroj k tomu využívá možností umělé inteligence (AI), kdy konkrétně dokáže obecně zlepšit kvalitu, zvětšit rozlišení a snímky tak dokonale okrášlit.

Jestliže hledáte nějakou parádní a zábavnou hru, tak byste se měli přinejmenším podívat na titul Storm Rush. V této hře si totiž vyzkoušíte extrémní rychlost a vaším úkolem bude ji co možná nejlépe ovládnout. Zároveň se při hraní budete muset vyhýbat věžím, což vám v dané rychlosti dokáže natropit spoustu potíží.

Do akce se znovu dostala oblíbená aplikace Recolla, která slouží pro úpravu vašich fotografií. Její vývojáři totiž analyzovali fotografie z 19. století a vytvořili sérií filtrů, s jejíchž pomocí můžete vaše snímky proměnit do stejné podoby. Jak to celé vypadá naleznete v níže přiložené galerii.