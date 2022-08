V Applu končí s nošením respirátorů

Doba covidová je – alespoň prozatím – v Applu dle všeho pryč. Jeho zaměstnanci totiž po měsících neustálé nutnosti nosit nasazený respirátor ve snaze eliminovat riziko nákazy nemocí COVID-19 mohou konečně tento “doplněk” odložit.

Po vypnutí pandemie nemoci COVID-19 nařídil prakticky okamžitě Apple svým zaměstnancům nosit respirátory, přičemž jim dokonce začal nabízet i svou verzi zcela zdarma. Počátkem letošního roku však začal z této nutnosti pozvolna ustupovat v některých obchodech, později i v některých kancelářích a nyní se s respirátory hodlá rozloučit ve větší míře víceméně všude. Z dopisu, který rozeslal svým zaměstnancům, vyplývá konkrétně to, že pokud nebude místními úřady nařízeno jinak, respirátory mít zaměstnanci Applu nasazené nemusí, byť samozřejmě apeluje na zodpovědnost každého z nich s tím, že jakmile se u nich projeví nějaké příznaky nemoci či se jen nebudou cítit zcela fit, respirátory by si měli nasadit a tím eliminovat riziko přenosu nemoci.

Respirátory však nejsou jedinou věcí, se kterou by se Apple rád rozloučil. Již pěkných pár týdnů se totiž snaží přimět své zaměstnance k návratu do kanceláří a přestože má být velmi pozvolný, vracet se jim nechce. Někteří už dokonce podali výpověď s tím, že se ve společných prostorách Applu zkrátka nebudou cítit bezpečně a tudíž nejsou schopni do kanceláří docházet. Kalifornský gigant nicméně jejich nářky částečně vyslyšel a zatím je nenutí chodit na pracoviště víckrát než 2x za týden. Jak dlouho zůstane tento režim zachován pak ukáže až čas, respektive nálada zaměstnanců ve společnosti.