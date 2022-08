iPhone 14 bude i přes použití procesoru z iPhonu 13 výkonnější než on. Zde je důvod

Zatímco v minulosti jsme byli zvyklí na to, že iPhony dostávaly každý rok oproti předešlé generaci výkonnější verzi procesoru, letošek by měl být v tomto směru jiný. Zatímco iPhony 14 Pro (Max) se sice nové generace čipu řady A s vyšším výkonem dočkají, levnější iPhony 14 (Max) podle dostupných informací nikoliv. Apple u nich má totiž vsadit stejně jako v loňském roce na čipy A15 Bionic, kvůli čemuž se tak doposud předpokládalo, že nabídne stejný výkon jako “třináctky”. Mělo by tomu však být trochu jinak.

Zdroje velmi dobře informovaného leakera ShrimpApplePro se nechaly slyšet, že i přes nasazení čipu A15 Bionic do iPhonů 14 se jejich výkon oproti předešlé generaci solidně zvedne. Nikoliv však proto, že by procesory Apple vyrobil jinou výrobní metodou, ale proto, že nabídne telefon jednak více RAM paměti, ale hlavně energeticky méně náročný celulární modem a lepší vnitřní uspořádání komponentů, které by mělo zajistit lepší chlazení procesoru a tedy ve výsledku i to, že bude čipset možné vytěžovat na maximum delší dobu než je tomu nyní. Zkrátka a dobře, výkon naroste de facto jen díky optimalizacím, což je možná ještě zajímavější, než kdyby se o to postarala změna procesoru.

Nová generace iPhonů se světu představí již zhruba za měsíc a půl na tradiční zářijové Keynote. Kromě telefonů bychom se na ní měli dočkat třeba i odhalení nové generace Apple Watch AirPods Pro a s trochou štěstí třeba i HomePodů mini. Bohužel, u naprosté většiny Apple produktů se dá očekávat kvůli současné situaci ve světě určité zdražení – jeho výši však zatím nemá smysl jakkoliv předpovídat. Možné totiž je, že jasno v tomto směru zatím nemá ani samotný Apple.