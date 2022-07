Šéf Applu prozradil, jak budou nyní nabíráni zaměstnanci do firmy

Není tomu tak dávno, co se médii prohnaly zprávy o tom, že se Apple chystá začít od příštího roku šetřit a to mimo jiné výrazným omezením náboru nových pracovníků. Některé týmy a divize, které nejsou pro společnost alfou a omegou, totiž zkrátka v době blížící se finanční krize nemá příliš smysl popohánět, ale naopak je stačí jen udržovat do doby, než se vše zase vrátí do normálu a peníze do nich investované nebudou chybět. Jak se nyní chystá Apple nabírat zaměstnance nyní mírně poodhalil jeho šéf Tim Cook.

Když Apple minulý týden oznamoval finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí, jeden z akcionářů se Cooka samozřejmě na budoucí nábor zaměstnanců kvůli nedávným zprávám v médiích zeptal. Šéf Applu se otázce poměrně překvapivě vůbec nevyhýbal a odvětil konkrétně to, že s náborem nových lidí se počítá, ale každý člověk a každá pozice budou nyní daleko více promyšlené, aby dávaly vynaložené peníze skutečně stoprocentní smysl. Díky tomu tak potečou skutečně jen tam, kde budou v danou chvíli pro budoucí rozvoj na klíčových místech firmy potřeba. Do Applu tedy bude nyní mnohem těžší se dostat, byť se bude jednat snad jen o krátkodobou situaci.