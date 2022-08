5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (1. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Dnes můžete ve slevě na Steamu získat také oblíbenou zombie řežbu s názvem Dying Light. V tomto akčním surviveru budete muset přežít ve světe, který zaplavily krvelační nemrtví. Zatímco procházíte městem, které zničila virová epidemie, budete muset vyhledávat úkryt, nacházet cenné zásoby a užitečné předměty a odrážet útoky nakažených.

Fotogalerie Dying Light 3 Dying Light 2 Dying Light 1 Dying Light 0 Vstoupit do galerie