5 hlavních novinek z iOS 16 Beta 4

Včera ve večerních hodinách se jablíčkáři po několikatýdenním půstu dočkali vydání čtvrté vývojářské bety iOS 16. A jelikož jí lze stále považovat za jednu z těch raných a tedy i z hlediska novinek zajímavých, byla by škoda vás ochudit o to, co vše v ní dorazilo. Screenshoty níže jsou převzaty z portálu MacRumors.