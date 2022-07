Projděte si z pohodlí domova nejikoničtější Apple Story své doby

Čas od času se na internetu objeví různé informace a spekulace o tom, že bychom se v Česku konečně měli dočkat oficiálního kamenného Apple Storu. Prozatím jsme se však stále nedočkali a ve většině případech místa, kde se měl oficiální jablečný obchod nacházet, zaplnili jen autorizovaní prodejci. To znamená, že pokud se řadíte mezi právoplatné jablíčkáře a chtěli byste někdy v životě vidět Apple Store, tak aktuálně je nejlepší volbou Rakousko, přesněji město Vídeň. Právě zde se totiž nachází Česku nejbližší Apple Store, který rozhodně stojí za to.

Pravdou je, že kalifornský gigant design svých obchodů za svou existenci všemožně měnil. V současné době je na světě otevřeno celkově 519 Apple Storů, které se nachází ve 25 různých zemích. A všechny z nich jsou moderní, luxusní a zkrátka typické pro samotný Apple, stejně jako jeho produkty. Přemýšleli jste však někdy nad tím, jak vlastně vypadaly některé starší Apple Story, které byly pro jablečný svět svým způsobem výjimečné? Pokud ano, tak pro vás mám naprosto skvělý tip na perfektní aplikaci, díky které se můžete na vašem Macu sami projít v nejvíce ikonických Apple Storech své doby. Samotná aplikace nese název Shop Different, je k dispozici zcela zdarma a stojí za ní vývojář Michael Steeber, který ji vyvíjel stovky hodin.

V rámci Shop Different, potažmo tzv. Apple Store Time Machine, se můžete ocitnout ve čtyřech perfektně propracovaných a ikonických Apple Storech. Konkrétně je řeč o obchodech na Tysons Corner, což je vůbec první jablečný obchod, ve Stanford Shopping Center, který reprezentoval éru mini Apple Storů, na Fifth Avenue, jednom z nejznámějších obchodů kalifornského giganta, který určil směr na roky dopředu, a v Apple Infinite Loop. Jakmile se do těchto obchodů dostanete, tak se v nich můžete jednoduše procházet, prohlížet si produkty, s některými věcmi interagovat a mnoho dalšího. Pokud tedy patříte mezi opravdové jablíčkáře a chtěli byste se do těchto obchodů podívat alespoň virtuálně, tak je Shop Different naprosto skvělou volbou.

Shop Different můžete stáhnout zde