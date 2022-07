5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (25. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Chcete se bát, nevadí vám infarktové situace a máte chuť na pořádné dobrodružství? Pak by vás mohla zaujmout hra s názvem Devour – Banish Evil Together. V této kooperativní survival hře, kterou lze hrát až ve čtyřech lidech, je vaším úkolem zastavit posedlé členy temného kultu, a zároveň udělat vše pro to, abyste přežili. O lekačky zde rozhodně nebude nouze.