Call of Duty: Vanguard je nyní ke stažení zdarma

Jste-li příznivci ikonické herní série Call of Duty, máme pro vás vynikající zprávu. Pokud jste si totiž doposud nepořídili nejnovější Call of Duty: Vanguard, máte nyní jedinečnou šanci si jej částečně otestovat v rámci Free Week Access, který Activision nabízí až do 26. července. A že je o co stát. Singleplayerovou kampaň sice bezplatný přístup ke hře nevztahuje, zato však máte k dispozici kompletní multiplayerovou řežbu včetně zombies modu, takže si titul zvládnete osahat skutečně řádně. Ostatně, právě kolem multiplayeru se Call of Duty v posledních letech točí nejvíce a je tudíž ve své podstatě nejvíce vypovídajícím prvkem o stavu hry.

Free Week Access nebo chcete-li bezplatnou zkušební verzi hry lze získat jak na počítačích, tak i na konzolích Xbox a PlayStation s tím, že na konzolích je k dispozici klasicky v obchodě, ze kterého stahujete hry. Co se pak týče PC, na tom je třeba stáhnout hru přes klienta Battle.net, ve kterém už záložku Free Multiplayer pro Vanguard naleznete snadno. Ve všech případech je nicméně potřeba počítat s tím, že po uplynutí bezplatného zkušebního období již hra hrát nepůjde – respektive jí bude třeba pro pokračování ve hraní zakoupit. Jelikož však před sebou máme víkend, máme tím pádem i dostatek času na její řádné otestování.

Call of Duty: Vanguard lze v plné verzi se singleplayerovou kampaní zakoupit zde