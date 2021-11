Call of Duty: Vanguard pravděpodobně trpí slabými prodeji a nedostatkem hráčů v multiplayeru. Vývojáři se totiž celkem brzy rozhodli zpřístupnit free-to-play trial na multiplayer. Ten je k dispozici od včerejška až do pondělí 22. listopadu. Podle neoficiálních statistik má tento díl Call of Duty nejslabší úvodní prodej za posledních 14 let.