Podívejte se na trailer na alpha verzi Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard je již představeno. Mezi 27. a 29. srpnem bude možné zdarma vyzkoušet alpha verzi hry, na což láká video umístěné pod tímto odstavcem. Call of Duty: Vanguard má vyjít 5. listopadu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series S/X. Jak se vám tento titul prozatím zamlouvá?