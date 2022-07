Apple v tichosti v Česku zdražil studentské Apple Music

Jste-li předplatiteli studentského tarifu v Apple Music, nejspíš vás v posledních hodinách či dnech nepříjemně překvapil mail od Applu. Kalifornský gigant se totiž rozhodl změnit dosavadní cenu měsíčního předplatného a to konkrétně ze 69 Kč na 89 Kč. S ohledem na původní částku se tedy jedná o poměrně razantní skok, který je však s ohledem na nynější ekonomickou situaci ve světě jednak vcelku pochopitelný a jednak i do jisté míry očekávaný.

Že Apple mění ceny svých služeb není dlouhodobě žádným tajemstvím. V České republice jsme měli nicméně doposud to štěstí, že se nám změny cen ať už přímo jeho služeb, nebo v App Store kvůli daňovým změnám, vyhýbaly. To je však nyní zřejmě kvůli vysoké inflaci minulostí, jelikož cena studentského Apple Music poměrně výrazně poskočila a to nejen u nás. Poměrně zajímavé je nicméně to, že cena standardního předplatného či rodinné verze se alespoň prozatím nezměnila a ze světa ani neslýcháme, že by s ní měl Apple v plánu hýbat. To však možná jen proto, aby si udržel konkurenceschopnost se Spotify, které je v současnosti suverénním králem streamovacích hudebních služeb.

Za upozornění na zdražení děkujeme našemu čtenáři Filipu Bukovinovi