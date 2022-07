Apple přišel u nových MacBooků Air M2 s perpetuum mobile

Vytvoření perpetuum mobile, tedy stroje fungujícího bez spotřeby energie, je již mnoho let snem nejednoho vynálezce. Ostatně, vzhledem k tomu, že by tento objev způsobil doslova celosvětovou revoluci, se této skutečnosti nelze absolutně divit. A jak se zdá, ani Apple nenechává tato technologie chladným, jelikož ji v demo verzi přinesl na nové MacBooky Air M2. Ano, jedná se samozřejmě o vtip vycházející zřejmě z chyby, ale jelikož plní tato věc v posledních hodinách a dnech internet neuvěřitelnou rychlostí, byla by škoda se s vámi o ní nepodělit.

Perpetuum mobile v podání Applu funguje jednoduše tak, že k zapnutému MacBooku Air M2 připojíte MagSafe/USB-C kabel s tím, že zatímco MagSafe připojíte k magnetickému portu zařízení, USB-C klasicky do USB-C zdířky. Jeden by v takovém případě čekal, že se nestane zhola nic, jelikož bude mít Apple podobnou věc softwarově ošetřenou, ale opak je pravdou. Po propojení těchto portů jedním kabelem se totiž zaktivuje napájecí animace a dioda na MagSafe konektoru se rozsvítí zeleně, jako by stroj skutečně napájela. Ostatně, podívejte se sami.

HIDDEN FEATURE on the new M2 MacBook Air!!!! 🤯🔋 pic.twitter.com/P0zZZe4EUd — Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) July 18, 2022

Ačkoliv se jedná o vcelku zajímavou legrácku, kterou můžete třeba napálit své přátele s tím, že máte nevybitelný MacBook, pravdou samozřejmě je, že se počítač samozřejmě standardně vybíjí. Není nicméně úplně jasné, zda kabelem skutečně proudí energie v pomyslné smyčce, nebo se jedná vyloženě o chybu, kdy i neaktivní kabel rozsvítí díky tomuto propojení svou diodu. Tak či tak, nyní už víte, že perpetuum mobile v podání Applu je těžkou demo verzí, která bude chtít ještě pořádně vychytat, než s ní půjde velkolepě do světa.