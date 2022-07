Recenze ergonomické podložky pod myš s bezdrátovým nabíjením CubeNest: Jedním slovem povedená

CubeNest Hliníková ergonomická podložka pod myš s bezdrátovým nabíjením S1M2 se hodí do každé kanceláře nejen pro svůj luxusní vzhled, ale také protože se jedná o chytré příslušenství, které dokáže dobít váš iPhone.

Pokud nechcete jezdit s myší po stole, pravděpodobně používáte nějakou podložku. Pravděpodobně se také jedná o obyčejnou podložku, která nese nějaký super designový obrázek, ať už v podobě Yody nebo Pokémonů, případně nějaké neutrální krajiny. Vedle vašeho Macu nebo iMacu ale samozřejmě vypadá značně nepatřičně.

Podložka společnosti CubeNest však vypadá diametrálně odlišně, a to už jen proto, že je vyrobena z hliníku. Když ji tak dáte vedle nějakého počítače z dílny Applu, nebo i vedle Magic Keyboard, je jasné, že do celého ekosystému společnosti skvěle zapadne. K tomu má ale i přidanou hodnotu, kterou je bezdrátové nabíjení.

Vaše ruka vám poděkuje

CubeNest Hliníková ergonomická podložka pod myš s bezdrátovým nabíjením S1M2 má rozměry 296 x 198 mm a její tloušťka včetně integrované nabíjecí plochy je 7 mm. Není to tedy žádná placka, za což vám poděkuje i vaše ruka. Zejména Magic Mouse Applu zrovna nějakou ergonomii neoplývá. Tím, že ale bude na podložce myš výš, může se vám o poznání lépe používat. To i díky zkosení přední hrany podložky, o kterou si můžete svou ruku příjemně opřít.

Celá horní plocha, tedy s výjimkou pro nabíjecí prostor, je vyrobena z kvalitního broušeného hliníku. Spodní strana je poté pogumovaná, aby podložka neklouzala po stole. V oblasti nabíjecí podložky je pak USB-C konektor, kterým samozřejmě dodáte podložce patřičnou šťávu, kterou poté může předávat dál. Nechybí ani signalizační LED.

Nejen pro MagSafe iPhony

Pravý horní roh podložky je tedy vyhrazen pro nabíjení těch zařízení, které disponují technologií Qi. Primárně je určena pro iPhony 12 a 13, protože obsahuje magnety, díky kterým iPhone přesně ustaví na své místo. Využívá k tomu samozřejmě ty MagSafe obsažené v obou řadách a pravděpodobně i v té aktuálně chystané. Neznamená to ale, že je určena jen pro tyto modely.

Protože Qi komunikuje i s ostatními zařízeními, můžete zde nabíjet všechny, které ji obsahují, ať už jsou ze světa Applu nebo Androidu. Samozřejmě zde tedy nabijete i AirPody 2. a 3. generace, nebo AirPody Pro. Výstupní výkon je 5W, 7,5W a maximálně 15W. Vstupní výkon je 5V/2A a 9V/2,22A. Nechybí tepelná ochrana, přepěťová ochrana a proudová ochrana. USB-C kabel o délce jednoho metru najdete přímo v balení, napájecí adaptér už se v něm ale nenachází, takže musíte použít svůj. Výrobce doporučuje ten o výkonu alespoň 20 W.

Luxusní kus poctivě zpracovaného hliníku

Magic Mouse, se kterou jsme podložku zkoušeli, po ní klouže skvěle. Broušený hliník ji nijak nezpomaluje, je ale pravda, že protože se nejedná o žádný plast, je podložka trochu hlučná. To tedy zjistíte, pokud jste zvyklí s myší hodně bouchat. Hrubý materiál také způsobuje větší ulpívání nečistot, to ale snadno vyřešíte, protože hliník se čistí velice jednoduše.

Protože je podložka skutečně rozměrná, rozhodně se vám nestane, že byste si do vedle položeného iPhonu nějak bourali. Ten máte tak pořád na očích a ostatně také po ruce, kdy stačí jen pustit myš a uchopit telefon. Pro mnohé to tak může být lepší řešení, jak různé MagSafe stojánky. Možná škoda jen metrového USB-C kabelu, který nemusí vždy dosáhnout až do zásuvky u země, my jej nicméně zapojili do monitoru, takže na takovou vzdálenost je ideální.

Podložka je k dispozici ve dvou barevných provedeních, aby dokonale ladila s vašimi produkty. Jedná se o šedou a námi recenzovanou stříbrnou. Cena obou variant je, na rozdíl od strategie Applu, shodná, a to 1 599 Kč. Za tuto cenu tak dostanete skutečně luxusní kus poctivě zpracovaného hliníku, bezdrátovou nabíječku a metrový USB-C kabel. Vyjma kanceláře samozřejmě můžete řešení použít kdekoli, klidně i na gauči nebo v posteli, protože díky pevnosti podložky se ta nijak neprohýbá. Pokud chcete lehce ušetřit, CubeNest nabízí i levnější podložku pod myš za 1 299 Kč, není ovšem ergonomická, ale zase si ji můžete dát na výšku.

