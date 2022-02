Recenze CubeNest S1B0: Perfektní MagSafe powerbanka za parádní cenu

Kabely jsou minulostí. Už delší dobu umí být bezdrátové i powerbanky. Jenže Apple s iPhony 12 přinesl funkci MagSafe, která má skvělý potenciál pro mnoho výrobců příslušenství. Magnetic Aluminium Wireless PowerBank od brněnské společnosti CubeNest se tak přichytí na záda vašeho iPhonu za pomoci magnetů.

Výhoda takového řešení je samozřejmě nesporná. Nejen že nepotřebujete žádné kabely k propojení powerbanky se zařízením (i když i to jde), ale vzhledem k přesnému ustavení dochází k ideálnímu přenosu energie. To navíc nejen mezi powerbankou a vaším iPhonem, ale i jakýmkoli jiným zařízením, které jde bezdrátově nabíjet, tedy i sluchátky nebo třeba telefony s Androidem.

Elegantní hliník

Balení produktu není nijak extravagantní ani zbytečně obsáhlé. Skrývá jen to nejnutnější, tedy plastový výlisek, ve kterém je ustavena nejen powerbanka, ale také USB-A na USB-C kabel spolu s jednoduchým manuálem. Kdyby chtěla být společnost ekologičtější, jistě by to šlo řešit i kartonovým papírem. Na škodu by pak nebyl nějaký látkový obal, ve kterém by šla powerbanka přenášet na cestách.

Powerbanka je aktuálně nabízena v šedé barvě, v budoucnu se ale očekává rozšíření portfolia o varianty silver, siera blue, pink a gold. Nám na test dorazila první řečená. Protože pak tato šedá prochází celým portfoliem společnosti, můžete si s její pomocí jednoduše sladit veškeré své příslušenství. Na to, jak je powerbanka malá, je třeba počítat s tím, že je poměrně těžká. Může za to její hliníkové tělo, které je ale na druhou stranu díky tomu odolné. Zadní strana je pogumovaná, aby nedošlo k poškrábání nabíjeného zařízení.

Nabíjecí postupy

CubeNest S1B0 nabíjíte skrze USB-C. Přes kabel USB-C na Lightning můžete z přítomného konektoru nabíjet svůj iPhone i jím. Nemusíte se tak spoléhat na pomalejší bezdrátovou technologii. Výrobce uvádí, že v takovém případě poskytuje powerbanka 18W nabíjení. To bezdrátové ve standardu Qi pak může být až 15W. Powerbanka umí nabíjet klidně i dvě zařízení zároveň – jedno za pomoci kabelu, druhé bezdrátově (se sníženými rychlostmi). Je ale třeba mít na mysli, že vzhledem k malým rozměrům je limitována svou kapacitou. Ta činí 5000 mAh. Teoreticky by tak měla zvládnout nabít každý iPhone alespoň jednou. Je to ale teorie, protože praxe může být jiná.

Pokud dáte nabíjet iPhone 13 Pro Max s jeho 4352mAh baterií na hodnotě 20 % jejího nabití, dotlačí jej powerbanka na 85 % a to za něco kolem tří hodin. Sama powerbanka se pak na plnou svou hodnotu dobije za 2,5 hodiny, ale samozřejmě záleží i na vámi použitém adaptéru. Stav jejího nabití signalizují čtyři LED (každá ukazuje 25 %). Pokud stisknete tlačítko u konektoru, tak se vám LED rozsvítí a vy snadno zjistíte, jak na tom je. Tedy nejen to, jak je sama baterie nabitá, ale i kolik šťávy dokáže vašemu zařízení ještě předat.

Pokud pak zařízení nabíjí, nebo je samo nabíjeno, svítí u modrých LED ještě jedna červená signalizující činnost. Aby bylo bezdrátové nabíjení započato, nestačí nabíječku přiložit k iPhonu nebo na ní nějaké zařízení položit. Musíte k tomu také stisknout přítomné tlačítko. Pokud připojíte zařízení kabelem, nabíjení začne ihned. Chcete-li nabíjení přerušit ale powerbanku neodpojovat, stačí k tomu stisknout tlačítko dvakrát za sebou.

Ideální „batůžek“ na cesty

Powerbanka se vejde na všechny modely iPhonů 12 a 13, nabijete s ní ale i starší modely, které disponují bezdrátovým nabíjením, jen se k nim nepřichytí magnety. Ty jsou ve spojení s modelem 13 Pro Max ideální a nestane se vám, že by došlo během manipulace s telefonem k náhodnému odpojení. Baterie se na iPhonu ani nijak nepřetáčí, protože obsahuje nejen kruhový ale i svislý magnet, který určuje její polohu.

Je třeba počítat s tím, že pokud se zařízením během nabíjení manipulujete, můžete cítit, že se baterie zahřívá. Nemusíte se ale ničeho bát, protože jsou přítomny veškeré přepěťové ochrany a další bezpečnostní technologie. Hliník navíc odvádí přebytečné teplo, takže je to i jeho vlastnost. Výrobce však zmiňuje, abyste powerbanku nepoužívali na zařízení v krytech, a to zejména těch, které nejsou MagSafe kompatibilní, jinak by nabíjení nemuselo být účinné.

I když vám iPhone s připojenou powerbankou samozřejmě naroste do rozměrů, pořád se dá poměrně obstoje používat. Kupodivu se totiž tento „batůžek“ na zádech iPhonu drží poměrně dobře. V kapse ale toto kombo asi moc chtít nosit nebudete. Jenže za cenu 899 Kč se jedná o skvělé řešení. Na trhu samozřejmě najdete levnější a kapacitou velkorysejší zařízení, jenže ty nemají takovou přidanou hodnotu, kdy i bez kabelů, a hlavně bez obav, víte, že se vám zařízení nabíjí, i pokud jej máte v batohu či kabelce. Pokud přistoupíte na hru společnosti CubeNest, samozřejmě oproti originálnímu řešení Applu jistá omezení najdete. Na druhou stranu ale ušetříte dva tisíce Kč.

