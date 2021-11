Recenze trojité bezdrátové magnetické nabíječky CubeNest S310: Nic víc už doma nepotřebujete

Bezdrátové nabíjení se těší mezi uživateli velké oblibě, která navíc neustále narůstá. O velmi solidní navýšení zájmu se navíc v loňském roce zasadil Apple díky nasazení magnetického MagSafe konektoru do zad iPhonů, díky kterému k nim lze magnetické bezdrátové nabíječky “napevno” připnout, což je jednak efektní a jednak velmi komfortní. A právě na nabíječku využívající MagSafe se v následujících řádcích podíváme. Do redakce nám totiž poslala na testy firma CubeNest svůj model S310, který dokáže nabíjet až 3 zařízení současně a to jak jinak než bezdrátově. Pojďme se na ni tedy společně podívat.

Balení a technické specifikace

Pokud se pro koupi nabíječky rozhodnete, dorazí vám v relativně velké papírové krabici, která kromě ní obsahuje taktéž USB-C/USB-C napájecí kabel spolu s 20W USB-C napájecím adaptérem, což je rozhodně pozitivní. U spousty bezdrátových nabíječek totiž toto příslušenství nenaleznete a musíte si jej tedy obstarávat “po vlastní ose”. Dalším pozitivem je pak to, že napájecí adaptér má prakticky stejný design jako 20W adaptér od Applu, který je přibalován třeba k HomePodům mini či k iPadům, takže pokud máte “jablečnou domácnost”, zapadne do ní skutečně znamenitě.

Nabíječka jako taková je vyrobena z kovu (pravděpodobně jde o hliník), jehož odstín je velmi blízký vesmírně šedé od Applu. Vzhledem k použitému materiálu vás tak asi nepřekvapí, že je relativně těžká a díky široké základně taktéž stabilní. O stabilitu se pak starají i gumové protiskluzové nožky na její spodní straně. Co se pak týče nabíjecích plošek, k dispozici je konkrétně magnetická kolébka pro Apple Watch, MagSafe nabíjení na “tyčce” a klasické Qi nabíjení v základně nabíječky, které lze využít jak k nabíjení druhého smartphonu, tak třeba pro nabíjení AirPods.

Zajímají-li vás další technické detaily, výstupní výkon nabíječky je 5W, 7,5W, 15W či 20W (které však využijí maximálně majitelé Androidů podporujících 20W bezdrátové nabíjení, u iPhonů si musíme vystačit se 7,5W při standardním Qi a 15W při MagSafe nabíjení). Co se týče podpory Apple Watch, ta by měla být od první až do poslední série bezproblémová. Osobně jsem testoval nabíječku se Series 3 a 5 s tím, že v obou případech běžela naprosto bez problému. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak tepelná, přepěťová a proudová ochrana, díky kterým máte jistotu, že je nabíječka zcela bezpečná.

Cena nabíječky CubeNest S310 je 1699 Kč.

Testování

Abych byl upřímný, nemyslím si, že tyto typy nabíječek využívá někdo jinak než k nabíjení AirPods, iPhonů s MagSafe a Apple Watch, byť by díky Qi v základně samozřejmě mohl. Při testování jsem se proto rozhodl jít stejnou cestou a nabíječku otestovat pomocí mého iPhonu 13 Pro Max, AirPods Pro a Apple Watch Series 5. A musím říci, že obstála na výbornou.

Jak jsem již psal výše, nabíječka je plně kompatibilní se všemi dostupnými modely Apple Watch, které nabíjí maximální možnou rychlostí (u Series 7 jsem však bohužel neměl možnost otestovat s touto nabíječkou jejich rychlonabíjení). Vše navíc probíhá bez jakéhokoliv přerušování či podobných věcí, kterými mnohé konkurenční nabíječky na Apple Watch trpí. Můžete se tedy spolehnout na to, že s CubeNest S310 nabijete své Watch stejně tak pohodlně jako přes originální nabíjecí magnetický puk. Totéž v bledě modrém pak platí i u AirPods (Pro) s podporou bezdrátového nabíjení. Ty se totiž začínají nabíjet prakticky okamžitě po jejich položení na vyhrazené místo na základně a opět se nabijí bez jakýchkoliv problému ve formě přerušování a tak podobně.

Nejzajímavější je dle mého MagSafe místo pro iPhony 12 (Pro) a 13 (Pro). Líbí se mi, že je magnetický puk připínatelný na záda telefonu díky kloubu na zádech naklopitelný a díky tomu si tak můžete příjemně upravit sklon vašeho telefonu například při videohovorech a tak podobně. Jen je trochu škoda, že magnetickou plošku spojuje s “tyčkou”, která ji drží, viditelný kabel, což není úplně estetické a myslím, že kdyby vedl přímo kloubem, jednalo by se o daleko lepší řešení. Na druhou stranu ale člověk napájecí kabel puku zepředu nevidí, takže s ním ve výsledku moc do styku nepřijde.

A jak je na tom nabíječka z hlediska rychlosti nabíjení? Řekl bych, že přesně tak, jak se od ní očekává. iPhone 13 Pro Max jsem přes MagSafe stojánek nabil z 0 na 100 % za zhruba 3,5 hodiny, což je naprosto standardní doba. Totéž pak mohu říci i u Apple Watch Series 5, které jsem zvládl opakovaně nabíjet z 0 na 100 % za nějakých 1,5 hodiny (byť přiznávám, že již mám mírně degradovanou baterii), což je opět čas, na který jsem zvyklý i u jiných nabíjecích docků pro Watch. A ani u AirPods Pro mě nečekalo překvapení, jelikož jsem je nabíjel zpravidla za něco málo přes hodinu, na což jsem taktéž zvyklý. Fajn je, že i při nabíjení všech zařízení současně se nabíječka nějak výrazně nezahřívala a nesetkal jsem se ani s pískáním napájecího adaptéru, kterým mnohé trpí.

Resumé

Hodnocení nabíječky CubeNest S310 je svým způsobem jednoduché. Jedná se o kvalitně zpracovaný kousek s líbivým designem, který zkrátka plní to, co má a plní to opravdu dobře. Pokud se vám tedy líbí po designové stránce, myslím si, že není proč nad jeho nákupem váhat. Splní totiž to, na co jste zvyklí a to ve výsledku k jeho kladnému vnímání naprosto postačí.

