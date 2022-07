Perfektní polarizační filtr pro iPhone, který má každý z nás doma

Polarizační filtr používají fotografové proto, aby dosáhli co nejvěrnějšího podání barev a lepšího vykreslení oblohy, kde dochází k velkému rozdílu mezi jasem oproti zbytku fotografie. Filtr odstraňuje odlesky, zvyšuje sytost a živost barev a také ztmavuje oblohu a odstraňuje opar. To zní dobře, co říkáte? Abyste mohli na iPhone použít polarizační filtr, máte dvě možnosti. Zatím co u té první, si koupíte speciální obal na iPhone, ke kterému lze připevnit speciální polarizační filtry a za vše zaplatíte spoustu peněz.

Druhá možnost je o něco příjemnější, pokud totiž máte doma sluneční brýle, jenž jste zrovna nekupovali na stánku v Egyptě, pak by měli mít polarizační filtr. Stačí, když brýle vezmete, přiložit přímo na jejich sklo čočku fotoaparátu vašeho iPhone a budete fotit tak, jak běžně. Výsledky budou velmi podobné tomu, jak kdybyste použili speciální filtr a drtivé většině lidí to v případě focení iPhonem bude bohatě stačit. Vyzkoušejte to obzvlášť teď v létě, kdy je sluníčko hodně ostré a odlesky jsou v podstatě na všem, na co se podíváte.

bez bryli 1 Foceno bez brýlí pres bryle 1 Foceno přes brýle

bez bryli 2 Foceno bez brýlí pres bryle 2 Foceno přes brýle