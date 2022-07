5 způsobů, jak zapnout svítilnu iPhone

Jak zapnout svítilnu iPhone je postup, který by měl znát každý uživatel jablečného telefonu. Svítilna, která se nachází na zadní straně iPhonu, totiž neslouží pouze k přisvěcování okolí při focení ve tmě. O mnoho častěji ji uživatelé využívají k osvětlení svého okolí ve tmě či na špatně přístupných místech – jednoduše se dá říct, že svítilna iPhonu slouží také jako baterka. Pokud chcete svítilnu na iPhonu aktivovat, můžete tak učinit hned 5 různými způsoby, na které se společně podíváme v tomto článku.

Svítilnu můžete na iPhonu aktivovat i skrze ovládací centrum. Prvně je však nutné prvek pro ovládání svítilny do ovládacího centra přidat. Přejděte tedy do Nastavení → Ovládací centrum , kde dole v kategorii Další ovládací prvky klepněte na + Kapesní svítilna . Výše si pak případně můžete změnit pořadí prvků. Následně stačí ovládací centrum otevřít – na iPhonu s Touch ID přejeďte prsem ze spodní hrany displeje nahoru, na iPhonu s Face ID pak z pravé horní hrany displeje dolů. Zde už jen stačí najít a klepnout na ikonu svítilny.

Před nějakou dobou přišel Apple u iPhonů 8 a novějších s novou funkcí, díky které je možné spustit nějakou akci po poklepání na záda zařízení. To znamená, že si takto poklepáním můžete také (de)aktivovat svítilnu. Pro nastavení přejděte do Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk → Klepnutí na zadní stranu , kde si pak podle potřeby vyberte Poklepání nebo Trojí klepnutí. Níže pak stačí zaškrtnout akci Svítilna. Následně už jen stačí dvakrát či třikrát poklepat na záda iPhonu a svítilna se zapne či vypne.

Siri

Svítilnu na iPhonu dokáže jednoduše aktivovat i samotná Siri, což rozhodně přijde vhod v případě, kdy nemáte iPhone vyloženě u sebe, anebo se jej nechcete dotknout. Konkrétně stačí, abyste Siri aktivovali, a to aktivačním příkazem Hey Siri. Jakmile tak učiníte, tak vyslovte příkaz Turn on flashlight pro zapnutí. Pokud budete chtít svítilnu vypnout, stačí říci Turn off flashlight.