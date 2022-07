Stáhněte si zdarma minimalistické tapety s logem Applu

Představovat chlapíka, který si říká BasicAppleGuy, by bylo pro milovníky pozadí inspirovaných Applem zbytečné. Tentokrát si pro nás připravil několik minimalistických pozadí pro iPhone a další zařízen, která nesou logo společnosti Apple a jsou inspirována minimalismem, jenž můžeme vidět při přihlašování se do Apple ID. Pozadí se zcela černou barvou skvěle vyniknou na iPhonech s OLED displeji, kde z nich doslova vystupuje kruh a logo Applu. Pokud by vám nestačilo pozadí pro iPhone, pak stačí navštívit web basicappleguy.com, kde si je můžete stáhnout také pro iPad, Mac nebo Apple Watch.