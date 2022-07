OLED iPady nenabídnou jen lepší zobrazovací schopnosti. Toto mají být jejich další pozitiva

Zatímco ještě před pár lety bylo nasazení OLED displejů vzhledem k jejich astronomické ceně do iPadů nemyslitelné, úniky informací z posledních týdnů a měsíců ukazují, že se k tomu pomalu ale jistě schyluje. Apple sice tento plán zatím oficiálně neoznámil, naprostá většina zdrojů se však shoduje na tom, že v příštím, maximálně pak popříštím roce by mělo k nasazení OLED panelů vedle či možná dokonce místo miniLED panelů dojít. A portál ETNews nyní prozradil, jaké výhody by měl pro iPady tento krok vyjma zlepšení jejich zobrazovacích schopností.

Zdrojům ETNews se podařilo zjistit konkrétně to, že se Applu podařilo s jeho dodavatelským řetězcem dohodnout na odběru nejmodernějších OLED panelů současnosti, které se kromě skvělých zobrazovacích vlastností pyšní zejména tím, že jsou mimořádně tenké a lehké. Díky tomu se tak buď uvolní místo pro další komponenty v těle iPadu, nebo je možné celé zařízení vytvořit užší a lehčí, přičemž Apple se měl podle dostupných informací rozhodnout pro druhou variantu. iPady, které se OLED displejů dočkají, by tedy měly dorazit s upraveným šasi, díky kterému budou ještě užší a lehčí než je tomu nyní. Čistě teoreticky by se tak mohla navrátit éra iPadů Air a mini dřívější generace, které byly úzké naprosto mimořádně.

Poměrně dobrá zpráva od zdrojů ETNews je i to, že má Apple v současnosti již k dispozici finální výběr prototypů displejů, které by rád u budoucích tabletů využil. Právě displeje mají totiž být ve výsledku hlavní změnou následujících let a pokud již je tedy jejich výběr takřka dokončen, úspěšnému dokončení vývoje v nejbližší možné době a tedy i brzkému následnému představení by snad v cestě nemuselo stát již zhola nic. Snad tedy budou stát novinky skutečně za to.