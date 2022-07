Apple sice ještě ani nepředstavil první iPad s OLED, už však pracuje na jeho druhé generaci

Není žádným tajemstvím, že Apple již pěkných pár let koketuje s myšlenkou představení iPadů s OLED displeji, přičemž podle celé řady informací z poslední doby se zdá, že je tomuto kroku již poměrně blízko. Zpráva asijského portálu The Elec točící se taktéž kolem OLED iPadů ale přesto do značné míry překvapí. Proč?

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že vývoj prvního iPadu s OLED má Apple již minimálně z hlediska displeje již zdárně za sebou a teď ladí už jen ostatní technické náležitosti. A protože OLED iPadům do budoucna velmi věří, měl začít podle dostupných informacích již pracovat na jejich další generaci. Spolupracovat na ní má konkrétně se Samsungem, který mu má část OLED displejů pro iPady dodat, přičemž druhá generace má samozřejmě dostat displeje s lepšími technickými specifikacemi než ta první. Co přesně to pro nás znamená je ale v tuto chvíli bohužel velkou neznámou.

Kdy přesně by mohl Apple nový iPad s OLED displejem uvést není v tuto chvíli zcela jasné, stejně jako visí otazníky nad tím, jaké modely se OLEDu dočkají. Nejvíce se nicméně spekuluje o roce 2023 a o modelu Air, který v současnosti disponuje stále “jen” Liquid Retinou. Vše se ale může do představení samozřejmě ještě změnit, jelikož s displejem se dá do jisté míry “šachovat”. Nejlepší tudíž bude, když si počkáme až na samotné představení novinky.