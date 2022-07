7 hlavních vlastností nového Nothing Phone (1), o kterých byste měli vědět

Doslova před pár desítkami minut představila společnost Nothing svůj první chytrý telefon, který nese označení Nothing Phone (1). Tento telefon byl v technologickém světě velmi očekávaný, jelikož se má jednat o naprosto ideální zařízení, a to po většině stránkách. Navíc k tomu, ze tímto telefonem, potažmo celou společností Nothing, stojí Carl Pei, který v roce 2013 spoluzaložil světoznámou společnost OnePlus, kterou však následně před dvěma lety opustil, aby založil právě svou novou společnost. První počin v podobě Nothing Phone (1) je tedy oficiálně tady, pojďme se na něj proto podívat v tomto článku. Mohlo by vás zajímat iPhone 14 fotoaparát: 5 věcí, které od něj očekáváme iPhone Pavel Jelič Před 6 hod.

Průhledná záda s podsvícením Naprostou dominantou Nothing Phone (1) jsou bezesporu záda celého zařízení. Ta jsou totiž, jak už delší dobu dobře víme, průhledná. Na tom by však svým způsobem nebylo nic extra zajímavého, kdyby v těchto zádech nebyly integrované LED proužky, které se mohou rozsvěcovat v různých situacích. Tyto LED proužky jsou vytvořeny z několika stovek LED diod a umístěny jsou například ve spodní části, okolo nabíjecí cívky, vedle fotoaparátu apod. Dokáží se rozsvítit například u příchozího hovoru, a to v morseovce, popřípadě vám mohou říct, jak moc je nabitá baterie apod. Právě na tyto funkce láká Nothing Phone (1) nejvíce a je otázkou, zdali je lidé ocení natolik, aby po zmíněném telefonu skočili. Fotogalerie nothing-phone-1-4 nothing-phone-1-10 nothing-phone-1-11 nothing-phone-1-12 Vstoupit do galerie

Recyklované materiály Nothing Phone (1) je vyroben s ohledem na přírodu, a tak je využito mnoho recyklovaných materiálů. Co se týče rámečku, tak ten je zhotoven ze 100% recyklovaného hliníku, stejně jako to má u svých produktů Apple. Tím to ale rozhodně nekončí – Carl Pei uvedl, že je v 50 % všech plastů uvnitř zařízení využit bioplast a recyklovaný plast. V neposlední řadě se vyžívá například také 100 % recyklovaného cínu. Nutno zmínit, že je Nothing Phone (1) také voděodolný, a to s certifikací IP53.

Pořádný výkon I po stránce výkonu má rozhodně nový Nothing Phone (1) co nabídnout. Konkrétně jej pohání čip Qualcomm 778G+, což je speciální varianta čipu Qualcomm 778, která byla vytvořena výhradně pro společnost Nothing. Čip 778G+ nabízí 6 jader a primárně nabízí bezdrátové a reverzní bezdrátové nabíjení, což originální verze zmíněného čipu nepodporuje. Velikost operační paměti se pak liší podle toho, jakou si objednáte variantu úložiště. U 128 GB varianty je k dispozici pouze 8 GB RAM, u větší 256 GB varianty si pak uživatelé mohou vybrat z 8 GB či 12 GB RAM. Oficiální představení Nothing Phone (1):

Skvělý displej Nešetřilo se rozhodně ani na displeji prvního telefonu od Nothing. Konkrétně Nothing Phone (1) využívá OLED panel, který má úhlopříčku 6.55″ a rozlišení 2400 x 1080 pixelů, což udává jemnost 402 PPI. Dále se může pochlubit zhruba 86% poměrem obrazovky k displeji, podporou 1 miliardy barev a HDR10+. Je důležité zmínit, že displej má obnovovací frekvenci 120 Hz a dosahuje typické svítivosti 500 nitů, respektive špičkové svítivosti 1200 nitů. Zepředu displej chrání Gorilla Glass 5, stejně jako záda.

Kvalitní fotoaparáty Chytré telefony v dnešní době často nabízí více než tři zadní objektivy. Carl Pei však uvedl, že chce jít u Nothing Phone (1) jinou cestou, a že raději vsadí na menší počet objektivů, které však budou vysoce kvalitní. A jak uvedl, tak také slíbil – Nothing Phone (1) totiž nabízí celkově dva objektivy, Hlavní širokoúhlý objektiv má rozlišení 50 MP a jedná se o snímač Sony IMX766 se světelností f/1.8. Zařízení bude schopno natáčet 10-bit videa a nabízí jak optickou stabilizaci senzoru, tak i elektronickou. Druhým objektivem je ultra-širokoúhlý – ten má rozlišení taktéž 50 MP a jedná se o snímač Samsung JN1 se záběrem až 114°. Vepředu se pak nachází 16 MP fotoaparát.

Obrovská baterie a možnosti nabíjení Nothing Phone (1) nezklame ani na poli baterie. Nabízí totiž baterii o kapacitě 4500 mAh, na druhou stranu je ale nutné počítat s tím, že si rozhodně nemalou část vezmou při častém využívání LED proužky na zadní straně telefonu. Co se drátového nabíjení týče, tak u toho je možné s USB-C využít výkon až 33 W. Co se na jedné z předchozích stránek zmíněného bezdrátového nabíjení týče, tak je Nothing Phone (1) možné bezdrátově dojít až výkon 15 W. Reverzní bezdrátové nabíjení pak poskytne výkon 5 W.