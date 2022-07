Apple spustil novou fitness výzvu pro Apple Watch, tentokrát má však pořádný háček

Jestli něco jablíčkáři milují u Apple Watch, jsou to jejich fitness výzvy za odměnu, kterou je zpravidla digitální odznáček doplněný o několik samolepek do iMessage. Jednou za rok však pořádá Apple fitness výzvu, za kterou si od něj můžete vysloužit i ceny fyzické, což k pohybové aktivitě motivuje ještě mnohem víc. Má to však jeden obří háček – tato fitness výzva je totiž určena jen pro jeho zaměstnance. A na začátku července jako již tradičně odstartovala.

Nová interní fitness výzva pro zaměstnance Applu nese jako již tradičně název Close Your Rings Challenge a jejím cílem je jako u všech ostatních výzev rozhýbat majitele Apple Watch, v tomto případě tedy zaměstnance Applu. Tentokrát mají zaměstnanci utvořit týmy po čtyřech lidech a v těch společně uzavírat kroužky aktivity a to po celý červenec. Pokud se jim to podaří, Apple je odmění konkrétně líbivou bundou s natisklými ikonickými kroužky aktivity, kterou si můžete prohlédnout v galerii níže. Jasně, nejedná se svým způsobem o žádné terno, ale přesto leckoho tento milý dárek potěší. A co vy, potěšilo by vás, kdyby Apple čas od času rozdával za aktivitu fyzické dárky i běžným jablíčkářům?