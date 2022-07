Steve Jobs se posmrtně dočkal nejvyššího vyznamenání USA

Že byl Steve Jobs jednou z nejvýraznějších osobností technologického světa posledních let není žádným tajemstvím, ba právě naopak. Jeho zásluhy na novodobém rozmachu elektroniky jsou i pár let po jeho úmrtí neoddiskutovatelné, o čemž je přesvědčen mimo jiné i současný americký prezident Joe Biden. Ten totiž nyní Steva Jobse in memoriam nebo chcete-li posmrtně vyznamenal prezidentskou medailí svobody.

Prezidentská medaile svobody je v USA nejvyšší civilní vyznamenání, které je udělováno těm, kteří příkladným způsobem prospěli k prosperitě, hodnotám nebo bezpečnosti Spojených států, světovému míru nebo jinými významnými společenskými, veřejnými či soukromými snahami. Přesně tuto definici přitom splňuje Steve Jobs dokonale, což ostatně Biden potvrdil slovy, že Jobs a jeho vynálezy a myšlenky od základu změnily způsob, jakým svět komunikuje.

Ačkoliv Steve Jobs zemřel již v roce 2011, tedy před více než 10 lety, jeho myšlenky jsou v Applu i nadále výrazně zakořeněny a co víc, bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že po něm “jeho dítě” ve formě jablečné společnosti stále truchlí. Stačí si ostatně přehrát několik posledních Keynotes s představováním produktů s tím, že kdykoliv přijde řeč na Steva – a to třeba jen okrajově rychlou vzpomínkou -, vedení Applu v čele s Timem Cookem neudrží slzy. Nikoho tak asi nepřekvapí, že právě Cook in memoriam vyznamenání svého přítele Steva Jobse ocenil krátkou vzpomínkou na Twitteru, ve které se nechal slyšet, že Steve byl vizionářem, který viděl tak, jaký by měl být.