Displeje pro iPhony 14 vyrobí hned 3 dodavatelé

S blížícím se představením iPhonů 14 (Pro) letos na podzim přibývají i detaily o jeho výrobě v čele se společnostmi, které díly pro novinky vyrábí. Zatímco například u procesorů je výrobce již léta jasný, v případě takových displejů se rok od roku situace mění. Jedná se totiž o komponent, který je schopná vyrábět celá řada společností a který se hlavně vyrábí v extrémním množství, díky čemuž si jeho výrobci dokáží přijít na pořádné peníze. I zde se však dějí nekalosti, které musí Apple co chvíli řešit a to nejen z krátkodobého, ale i dlouhodobého hlediska.

Již před několika lety jsme vás párkrát informovali o tom, že se o výrobu displejů pro iPhony uchází vyjma Samsungu, LG či dalších společností třeba i čínské BOE, které mělo být schopno vyrábět velmi slušné objemy za vskutku příznivé částky. Apple nakonec na nabídky BOE kývl s tím, že zprvu využíval jeho panely jen coby náhradní díly pro iPhony 12, na kterých si chtěl jejich kvalitu ověřit. BOE svými produkty zabodovalo a zajistilo si tak možnost vyrábět větší množství displejů pro iPhony 12 a 13 a to již nejen pro servisní účely, ale i přímo k montáži do zařízení. Relativně krátce na to však Apple zjistil, že začal výrobce bez jakéhokoliv upozornění mírně upravovat technické specifikace displejů, kvůli čemuž ty rázem přestaly odpovídat standardům Applu a byly tedy odpískány. Nicméně vzhledem k tomu, že kalifornská gigant přeci jen co nejvíce dodavatelů displejů potřeboval a s BOE má již určité, byť ne vždy pozitivní, nakonec se podle dostupných informací rozhodl pro udělení další šance.

Podle zdrojů portálu ITHome se Apple rozhodl u BOE objednat konkrétně 5 milonů OLED displejů pro iPhony 14 s tím, že by se mělo jednat konkrétně o panely určené pro 6,1” základní “čtrnáctky”. O dalších 60 milionů panelů se pak postará jihokorejský Samsung a o 25 milionů panelů pak LG. Další dodávky panelů pak budou upraveny podle prodejnosti jednotlivých modelů a určitě i kvality displejů jako takových. Nicméně vzhledem k nynějšímu rozložení objemů se nedá tak úplně počítat s tím, že by si BOE v dohledné době polepšilo, ba naopak je pravděpodobnější, že se výrobně propadne a displeje pro iPhony 14 (Pro) bude po dodání jeho 5 milionů kusů dodávat primárně Samsung a LG.