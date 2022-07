Nekonečné možnosti s laserovou gravírovačkou TwoTrees TS2! Nyní navíc s parádní slevou

Komerční sdělení: Pokud byste se rádi ponořili do světa gravírování, pak je tento článek přímo pro vás! Aktuálně si totiž můžete přijít na oblíbenou laserovou gravírovačku TwoTrees TS2 s parádní slevou. Než se k ní ale dostaneme, pojďme si posvítit na samotnou gravírovačku a říct si, co vlastně všechno umí. Svými schopnostmi totiž hravě překonává veškerou konkurenci, a to nejen v oblasti samotného gravírování, ale také v řezání.

Když je pouze představivost limitací

Fotogalerie laserova gravirovacka ts2 2 laserova gravirovacka ts2 3 laserova gravirovacka ts2 5 laserova gravirovacka ts2 4 +2 fotky laserova gravirovacka ts2 6 Vstoupit do galerie

Gravírovačka TwoTrees TS2 vsází na pokročilý laserový modul s výkonem 10 W, který si hravě poradí s gravírováním i řezáním až 8mm borové desky. Výkonem to ale samozřejmě nekončí. Důležitou roli totiž sehrává i přesnost. Jelikož tento model kombinuje výkonný integrovaný čipset ESP32-DOWD-V3, 32bitový mikroprocesor a prvotřídní technologie, tak si poradí prakticky s čímkoliv. Samotný laser je totiž hrubý pouze 0,08 mm a dokáže si poradit s gravírováním o rychlosti až 10 000 milimetrů za minutu. U tohoto modelu zároveň došlo ke snížení osy Y, díky čemuž je celé šasi o něco snížené, což pak zajišťuje redukci vibrací. To má pochopitelně dopad i na samotné gravírování, které je plynulejší, přesnější a bezpečnější.

Laser může být svým způsobem i nebezpečný. Přesně proto je zcela klíčové, aby gravírovačka disponovala bezpečnostními funkcemi. Výrobce si je tohoto naštěstí plně vědom, a proto nezapomněl na zakomponování požárního alarmu. Pokud gravírovačka detekuje požár, okamžitě vypne probíhající operaci a začne vydávat výstražný zvuk, který ihned informuje uživatele. Zároveň nechybí ani vlastní gyroskop základní desky laseru. Pokud by se tedy modul vychýlil ze své osy o alespoň 15 °, opět dojde k jeho vypnutí. K samotnému vychýlení může dojít velice jednoduše – stačí například drknout do stolu či jej jinak posunout a problém může být na světě. Stejně tak nechybí ani bezpečnostní vypínač pro okamžité ukončení gravírování/řezání. Za zmínku také určitě stojí chytře vyřešená kabeláž. Jednotlivé kabely jsou nataženy tak, aby se zcela kompletně zabránilo jejich poškození v případě poruchy.

Nyní se pojďme přesunout k tomu hlavnímu – k samotnému použití. Uživatelé TwoTrees TS2 si tento model prakticky okamžitě zamilovali a není se ani čemu divit. Gravírovačka totiž nabízí rozsáhlou pracovní plochu o rozměrech 450 mm x 450 mm, což jde ruku v ruce s výkonným 10W laserem. Hravě si tak můžete ozdobit klidně i větší předměty a celkově se vám bude s produktem daleko lépe pracovat. Nechybí ani možnost dalšího rozšíření. Jednoduše stačí připojit například vzduchovou pumpu pro asistenci s řezáním, která dokáže redukovat generovaný kouř a zajistit tedy i kvalitnější práci s lepšími výsledky. Skvělou vychytávkou je také integrovaný dotykový displej. S jeho pomocí můžete gravírovačku ovládat i v offline režimu, aniž byste museli připojit například počítač. Vystačíte si jen s paměťovou kartou a hurá do akce. Co se pak týče samotného gravírování, gravírovačka si poradí s dřevem, překližkou, akrylem, kůží a umělou kůží, nerezovou ocelí, sklem, hliníkem a s řadou dalších materiálů.

Gravírujte klidně i z mobilu přes Wi-Fi.

Samozřejmě gravírovačku je také nutné nějak ovládat. V tomto ohledu se nabízí hned několik způsobů. Prostřednictvím populárních aplikací jako Lightburn nebo GRBL, které jsou k dostání pro Windows, macOS i Linux a podporují formáty jako SVG, DXF, JPG, PNG, BMP a další, můžete velice rychle zahájit samotné gravírování. Jednoduše stačí připojit jen USB kabel. Na druhou stranu se můžete obejít i bez počítače, konkrétně tedy s využitím mobilní aplikace pro Android nebo iOS. V takovém případě probíhá spojení skrze Wi-Fi. Z hlediska použití pak také potěší automatické zaměření laseru, aniž byste jej museli manuálně nastavovat. Nejen že je v takovém případě použití jednodušší, ale zároveň i přesnější.

Nyní s parádní slevou a řadou výhod!

Jak už jsme zmínili v samotném úvodu, gravírovačku TwoTrees TS2 si nyní můžete pořídit s parádní slevou. Pokud totiž v košíku zadáte slevový kód ve znění TS2, cena se vám automaticky sníží na pouhých 669 dolarů (namísto původních 699 dolarů). V takovém případě ale mějte na paměti, že akce platí jen do 25. července. Nepromeškejte proto tuto jedinečnou příležitost!

Na druhou stranu se nabízí i další parádní akce. Pokud si totiž do košíku dáte nejen samotnou gravírovačku TS2, ale také materiály pro gravírování (75 Pieces Engraver Material Pack) spolu s rotačním válcem pro osu Y (Y-Axis Rotary Attachment for Laser Engraver) a následně v košíku zadáte slevový kód ve znění GCW6CSGN9XE9, tak získáte zmiňované příslušenství v hodnotě 118 dolarů, což v přepočtu činí necelé 3 tisíce korun, zcela zdarma! Je v tom ale menší háček – tato akce totiž platí pouze pro prvních 50 zájemců! Zároveň můžete počítat s poměrně rychlým dodáním do 3 až 7 pracovních dnů, jelikož se veškeré objednávky odesílají z evropských skladů.

Gravírovačku TwoTrees TS2 zakoupíte se slevou zde

Gravírovačku také můžete zakoupit z oblíbeného e-shopu Banggood, případně se také nabízí verze s napájecím kabelem pro americké zásuvky.