Na iPhone brzy dorazí hra Descenders, ve které budete jezdit na horských kolech

Před třemi lety představili hráčům na velkých platformách vývojáři z RageSquid a vydavatelé No More Problems svojí videoherní novinku Descenders. Virtuální verze závodů na horských kolech se setkala s veskrze pozitivní odezvou a nyní konečně míří i na zařízení s iOS. Descenders vzešlo z viditelné absence podobné verze extrémních sportů, která míchá realistický fyzikální model s mechanikami roguelike žánru. Sjíždění po procedurálně generovaných kopcích si sice velkou fanouškovskou základnu nenašlo hned, s postupem času se ale rozrostlo do univerzálně oblíbeného netradičního pojetí virtuálních jednostopých vozidel. Precizní ovládání, kterým kontrolujete často extrémně náročné kopce, přitom vypadá v uvolněné ukázce z mobilní verze tak, že bylo dobře převedeno na dotykové obrazovky.

Už ze své podstaty hry ovlivněné mechanikami rogueliku žánru nabízí Descenders velkou výzvu už v samotném ovládnutí základních herních principů. Po desítkách nezdařených pokusů vás však dokáže odměnit jako málokterá jiná videohra, zejména mezi těmi závodními. Descenders tak není hrou pro netrpělivé hráče. Každou chybu totiž bez milosti trestá a osvojení nutných technik nechává na samotných hráčích. O převod na mobilní zařízení se starají zkušení vývojáři z Noodlecake, takže se není třeba bát toho, že by hra na menších obrazovkách přišla o své kouzlo. Descenders na iOS dorazí 4. srpna, stát bude 249 korun.